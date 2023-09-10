الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بلا ولا شي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سرق سيارة مسنة ثم قتلها... ورسالة خطية من السارق إلى الشرطة: "كان خياري الوحيد"!

منوعات
2023-09-10 | 02:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سرق سيارة مسنة ثم قتلها... ورسالة خطية من السارق إلى الشرطة: &quot;كان خياري الوحيد&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سرق سيارة مسنة ثم قتلها... ورسالة خطية من السارق إلى الشرطة: "كان خياري الوحيد"!

أقدم شاب في مدينة شيكاغو الأميركية بقتل امرأة عن طريق الخطأ، وذلك بعد محاولته سرقة سيارتها، ثم ترك رسالة في السيارة المسروقة اعتذر من خلالها عن الجريمة، واصفاً موقفه بأنه كان "خياره الوحيد".
 
وفي التفاصيل، أوقف ريس ميلر، 24 عاما، بعد ثلاث ساعات من عثور الشرطة على الضحية، البالغة من العمر 61 عاما في 30 آب، مقتولة.
 
وذكرت القناة نقلاً عن المدعين أن رجال الشرطة عثروا على سكين ورسالة اعتذار جاء فيها: "أنا آسف للغاية لإيذاء أي شخص في الوقت الحالي، يبدو أن هذا هو الخيار الوحيد. أكن أريد أن أؤذي الناس...".
 
واتُهم الشاب، الّذي زُعم أنه اعترف بالجريمة، بمحاولة القتل من الدرجة الأولى وسرقة السيارات.
 
وعثر رجال الشرطة على الضحية خارج منزلها عند الساعة 6:30 صباحًا مباشرةً، وكان هناك ربطة حول رقبتها، وفقًا لقسم شرطة هاروود هايتس.
 
وقام الضباط بإزالتها، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لها ونقلها إلى المستشفى، حيث توفيت بعد أربعة أيام.
 

آخر الأخبار

منوعات

سرقة

شاب

سيارة

قتل

عنق

خيار

شرطة

شيكاغو.

LBCI التالي
صراخ ورعب.. سمكة قرش ضخمة تهاجم مجموعة من الغواصين وهذا ما حصل! (فيديو)
سعودي يهبط بطريقة مرعبة... تعطلّت مظلته أثناء قفزه من ارتفاع شاهق! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-08-06

بعد أكثر من شهر من مقتل نائل...مقتل شابين في فرنسا بعد رفضهما الامتثال لأوامر الشرطة

LBCI
امن وقضاء
2023-07-10

أقدما على قتل أحد المواطنين في برج حمود بغية سرقة سيارته.. ووقعا في قبضة قوى الأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-29

غضبٌ يعمُ الشوارع الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-09

مقتل الشاب شادي عيسى” مدني” شقيق المتطرف نمر عيسى اثناء الاستباكات في حي حطين جنوب مخيم عين الحلوة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
05:39

بعد كارثة الزلزال... كريستيانو رونالدو يتضامن مع الشعب المغربي! (صور)

LBCI
منوعات
05:18

جراحة تجميلية تتحوّل إلى مأساة... خطأ طبي يكلّف ابنة الـ17 عاماً حياتها!

LBCI
منوعات
04:59

صراخ ورعب.. سمكة قرش ضخمة تهاجم مجموعة من الغواصين وهذا ما حصل! (فيديو)

LBCI
منوعات
02:00

سعودي يهبط بطريقة مرعبة... تعطلّت مظلته أثناء قفزه من ارتفاع شاهق! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:09

الداخلية المغربية: 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء الزلزال وفق آخر حصيلة

LBCI
منوعات
2023-09-08

تزوجا منذ ثلاثة أشهر فقط... ثم رحلا معا بطريقة مأساوية! (صور)

LBCI
خبر عاجل
2023-09-08

تأهل ألمانيا للمرة الأولى إلى نهائي بطولة العالم لكرة السلة بعد فوزها على الولايات المتحدة بنتيجة ١١٣-١١١ وتلتقي صربيا في النهائي الأحد المقبل

LBCI
أخبار لبنان
15:25

البزري يرفض إقامة مخيم موقت على مدخل صيدا الشمالي ويدعو لإيجاد بدائل إختبرتها صيدا سابقا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:41

لليوم الثاني على التوالي... الاشتباكات لا تزال مستمرة في عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
06:38

مستشار رئيس الحكومة: لا امكانية للتبرع بالخيم للمغرب ولكن بإمكاننا التبرع بالدم

LBCI
أخبار لبنان
05:16

الراعي: الحياد يقتضي هذه الامور... ولوضع حدّ للتفسير العشوائي للدستور

LBCI
أخبار لبنان
14:26

القنصل العام للبنان في نيويورك للـLBCI: هذا هو وجه لبنان الحقيقي الذي نريد ان يراه العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

آمال الاميركيين تلاشت بإحراز لقب الـ US Open أمام تألق الصربي djokovic

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

قوات الـUNIFIL شاركت من جنوب لبنان فرنسا افتتاح بطولة العالم للـRugby في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

التغير المناخي ومشروع ربط الهند بأوروبا في قمة العشرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

قطع من الفسيفساء وتماثيل ستعود قريباً إلى المتحف الوطني بعدما أستُعيدت من الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إبتداء من الإثنين أصبح بإمكانكم الحصول على إخراج قيد فردي وعائلي "إلكترونياً"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:32

أثناء عودتها من الجامعة... قاموا بجرّها فخدّروها واغتصبوها ثمّ نشروا فيديو الفعل!

LBCI
حال الطقس
01:11

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟

LBCI
منوعات
13:24

زلزال المغرب... العالم الهولندي الشهير تنبأ وقوع الكارثة في تغريدة: "انتبهوا!" (صورة)

LBCI
خبر عاجل
11:54

حصيلة اشتباكات عين الحلوة اليوم: ٤ قتلى و٢٥ جريحا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إبتداء من الإثنين أصبح بإمكانكم الحصول على إخراج قيد فردي وعائلي "إلكترونياً"

LBCI
منوعات
15:50

"يسيل لعابه ويطلق الريح"... زوجان يُطالبان شركة طيران بإعادة مبلغ تذاكرهما لهذا السبب!

LBCI
أمن وقضاء
09:58

تدابير سير ومنع مرور في عدد من شوارع بيروت يوم غد الأحد

LBCI
خبر عاجل
09:09

الداخلية المغربية: 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء الزلزال وفق آخر حصيلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More