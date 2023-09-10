سرق سيارة مسنة ثم قتلها... ورسالة خطية من السارق إلى الشرطة: "كان خياري الوحيد"!

أقدم شاب في مدينة شيكاغو الأميركية بقتل امرأة عن طريق الخطأ، وذلك بعد محاولته سرقة سيارتها، ثم ترك رسالة في السيارة المسروقة اعتذر من خلالها عن الجريمة، واصفاً موقفه بأنه كان "خياره الوحيد".

وفي التفاصيل، أوقف ريس ميلر، 24 عاما، بعد ثلاث ساعات من عثور الشرطة على الضحية، البالغة من العمر 61 عاما في 30 آب، مقتولة.

وذكرت القناة نقلاً عن المدعين أن رجال الشرطة عثروا على سكين ورسالة اعتذار جاء فيها: "أنا آسف للغاية لإيذاء أي شخص في الوقت الحالي، يبدو أن هذا هو الخيار الوحيد. أكن أريد أن أؤذي الناس...".

واتُهم الشاب، الّذي زُعم أنه اعترف بالجريمة، بمحاولة القتل من الدرجة الأولى وسرقة السيارات.

وعثر رجال الشرطة على الضحية خارج منزلها عند الساعة 6:30 صباحًا مباشرةً، وكان هناك ربطة حول رقبتها، وفقًا لقسم شرطة هاروود هايتس.

وقام الضباط بإزالتها، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لها ونقلها إلى المستشفى، حيث توفيت بعد أربعة أيام.