صراخ ورعب.. سمكة قرش ضخمة تهاجم مجموعة من الغواصين وهذا ما حصل! (فيديو)

جراحة تجميلية تتحوّل إلى مأساة... خطأ طبي يكلّف ابنة الـ17 عاماً حياتها!

جراحة تجميلية تتحوّل إلى مأساة... خطأ طبي يكلّف ابنة الـ17 عاماً حياتها!

سرق سيارة مسنة ثم قتلها... ورسالة خطية من السارق إلى الشرطة: "كان خياري الوحيد"!