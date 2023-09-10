جراحة تجميلية تتحوّل إلى مأساة... خطأ طبي يكلّف ابنة الـ17 عاماً حياتها!

جراحة تجميلية تتحوّل إلى مأساة... خطأ طبي يكلّف ابنة الـ17 عاماً حياتها!

توفيت مراهقة برازيلية، تبلغ من العمر 17 عامًا، بطريقة مأساوية بعد إصابتها بجلطة دموية في رئتها إثر فشل عمليتها الجراحية التجميلية، وفقاُ لصحيفة "ذا صن".



وكانت مايث روديك جارسيا قد اختارت الخضوع لعملية تجميلية رغم أنها لم تتجاوز الـ18 عاماً من العمر، الأمر الذي كلّفها حياتها.



ولم تكشف عائلة المراهقة عن طبيعة العملية، لكنها أكّدت أن "خطأ طبي ساهم في إصابتها بانسداد رئوي ما أدّى إلى وفاتها".



وقال أحد أصدقاء العائلة لوسائل الإعلام المحلية: "كانت مايثي دائمًا محبوبة من قبل الجميع وتسعى للمساعدة وفعل الخير".



وأكمل كلامه بتأثر: "غيابها سيترك فجوة لن تسد أبداً"، مضيفاً: "فلتجد روحها الراحة الأبدية وليعزي الله قلوب العائلة والأصدقاء في وقت الألم هذا".