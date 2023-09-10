قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)

قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج!



"عالمرّة قبل الحلوة"، بهذه العبارة المؤثرة تحتفل ماريا فارس، شقيقة ضحية انفجار مرفأ بيروت سحر فارس، بزواجها من وليام نون، شقيق الضحية جو نون.



وتكلّلت قصة حب ماريا ووليام المؤثرة، بالزفاف اليوم في حفل جمع عائلتهما وأصدقائهما.



ويتصدر خبر زفاف ماريا ووليام الترند منذ ساعات، حيث تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للعروسين متمنين لهما الحب والسعادة.

العروس ماريا فارس مع وشم اسم شقيقتها الشهيدة #سحر_فارس وكلام من القلب:"من حوالي ٣ سنين و ٣ شهور، وعيتي وركضتي وفرحتي ونعجقتي بعرس اختنا. اليوم قلبي عم يوجعني اكتر من كل الايام عا غيابك.. انا بعرف انك شايفة، حاسة ومبسوطة لفرحنا لو هوي ناقص انتي و دجو يا احلا اشبينيْن سماوييْن، pic.twitter.com/tVWYCSWXnu — Bila Rakaba (@BilaRakaba) September 10, 2023 #ماريا_فارس "طالعة من بيت أبوها، رايحة لبيت #وليم_نون pic.twitter.com/GwMuVB0T0O — Bila Rakaba (@BilaRakaba) September 10, 2023 وقبل ساعات من دخولها القفص الذهبي، وجّهت ماريا فارس عبر حسابها على "انستغرام"، رسالة لشقيقتها سحر قالت فيها: "من حوالي ٣ سنين و ٣ شهور، وعيتي وركضتي وفرحتي ونعجقتي بعرس اختنا. اليوم قلبي عم يوجعني اكتر من كل الايام عا غيابك .. انا بعرف انك شايفة، حاسة ومبسوطة لفرحنا لو هوي ناقص انتي و دجو!"



وأضافت: "يا احلا اشبينيْن سماوييْن، يا احلا ملايكة . قدام الله اليوم رح نوعدكن نكفي كل المشوار، عالمرة قبل الحلوة. منحبكن كتيييررر". وقبل ساعات من دخولها القفص الذهبي، وجّهت ماريا فارس عبر حسابها على "انستغرام"، رسالة لشقيقتها سحر قالت فيها: "من حوالي ٣ سنين و ٣ شهور، وعيتي وركضتي وفرحتي ونعجقتي بعرس اختنا. اليوم قلبي عم يوجعني اكتر من كل الايام عا غيابك .. انا بعرف انك شايفة، حاسة ومبسوطة لفرحنا لو هوي ناقص انتي و دجو!"وأضافت: "يا احلا اشبينيْن سماوييْن، يا احلا ملايكة . قدام الله اليوم رح نوعدكن نكفي كل المشوار، عالمرة قبل الحلوة. منحبكن كتيييررر".