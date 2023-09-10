قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)

العروس ماريا فارس مع وشم اسم شقيقتها الشهيدة #سحر_فارس وكلام من القلب:"من حوالي ٣ سنين و ٣ شهور، وعيتي وركضتي وفرحتي ونعجقتي بعرس اختنا. اليوم قلبي عم يوجعني اكتر من كل الايام عا غيابك.. انا بعرف انك شايفة، حاسة ومبسوطة لفرحنا لو هوي ناقص انتي و دجو
يا احلا اشبينيْن سماوييْن، pic.twitter.com/tVWYCSWXnu
— Bila Rakaba (@BilaRakaba) September 10, 2023
العروس ماريا فارس مع وشم اسم شقيقتها الشهيدة #سحر_فارس وكلام من القلب:"من حوالي ٣ سنين و ٣ شهور، وعيتي وركضتي وفرحتي ونعجقتي بعرس اختنا. اليوم قلبي عم يوجعني اكتر من كل الايام عا غيابك.. انا بعرف انك شايفة، حاسة ومبسوطة لفرحنا لو هوي ناقص انتي و دجو
يا احلا اشبينيْن سماوييْن، pic.twitter.com/tVWYCSWXnu
— Bila Rakaba (@BilaRakaba) September 10, 2023
العروس ماريا فارس مع وشم اسم شقيقتها الشهيدة #سحر_فارس وكلام من القلب:"من حوالي ٣ سنين و ٣ شهور، وعيتي وركضتي وفرحتي ونعجقتي بعرس اختنا. اليوم قلبي عم يوجعني اكتر من كل الايام عا غيابك.. انا بعرف انك شايفة، حاسة ومبسوطة لفرحنا لو هوي ناقص انتي و دجو
يا احلا اشبينيْن سماوييْن، pic.twitter.com/tVWYCSWXnu
#ماريا_فارس "طالعة من بيت أبوها، رايحة لبيت #وليم_نون pic.twitter.com/GwMuVB0T0O
— Bila Rakaba (@BilaRakaba) September 10, 2023
#ماريا_فارس "طالعة من بيت أبوها، رايحة لبيت #وليم_نون pic.twitter.com/GwMuVB0T0O
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A post shared by William Noun (@williamnoun1)