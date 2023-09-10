الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)

منوعات
2023-09-10 | 12:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)

قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج!

"عالمرّة قبل الحلوة"، بهذه العبارة المؤثرة تحتفل ماريا فارس، شقيقة ضحية انفجار مرفأ بيروت سحر فارس، بزواجها من وليام نون، شقيق الضحية جو نون. 

وتكلّلت قصة حب ماريا ووليام المؤثرة، بالزفاف اليوم في حفل جمع عائلتهما وأصدقائهما.

ويتصدر خبر زفاف ماريا ووليام الترند منذ ساعات، حيث تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للعروسين متمنين لهما الحب والسعادة.
  
 
 
 
 
وقبل ساعات من دخولها القفص الذهبي، وجّهت ماريا فارس عبر حسابها على "انستغرام"، رسالة لشقيقتها سحر قالت فيها: "من حوالي ٣ سنين و ٣ شهور، وعيتي وركضتي وفرحتي ونعجقتي بعرس اختنا. اليوم قلبي عم يوجعني اكتر من كل الايام عا غيابك .. انا بعرف انك شايفة، حاسة ومبسوطة لفرحنا لو هوي ناقص انتي و دجو!"

وأضافت: "يا احلا اشبينيْن سماوييْن، يا احلا ملايكة . قدام الله اليوم رح نوعدكن نكفي كل المشوار، عالمرة قبل الحلوة. منحبكن كتيييررر".
 

كما استذكر وليام شقيقه دجو نون في رسالة نشرها عبر موقع انستغرام كتب فيها: "٢٧ سنة عشناهن سوا انا وياك عالأرض قبل ما يجي مجرمين يقررو ياخدوك مني، شو كانت احلامنا بسيطة وهنية ما كان بدنا شي إلا نضل سوا كتف عكتف" .

وأكمل: "صح اليوم انا عم حقق حلم من احلامي ومبسوط رغم كل الشوق وغيابك ،بس بيبقى الهدف  الأكبر عليي وعكل انسان  بحب لبنان عدالة وحقيقة ومحاسبة لكل حدا ساهم بقتلكن . كتار بيقرو هالكلمات وبيتضحكو علينا وانو لوين مفكرين نوصل ،بس نحنا خدنا قرار وبدنا نكفي لو شو ما كانت النتبجة .دجو ليوم وكل يوم وصل صوتنا وآلام وطنا لرب السموات".

وختم قائلاً: "بحبك يا كبير البيت".
 

آخر الأخبار

منوعات

إنفجار

مرفأ بيروت

وليم نون

ماريا فارس

زفاف

LBCI التالي
سعودي يهبط بطريقة مرعبة... تعطلّت مظلته أثناء قفزه من ارتفاع شاهق! (فيديو)
"يسيل لعابه ويطلق الريح"... زوجان يُطالبان شركة طيران بإعادة مبلغ تذاكرهما لهذا السبب!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-07

أحبها لكنها رفضته... فأطلق النار على عريسها يوم الزفاف! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-05

من مرفأ بيروت مزايدة لبيع آلاف الأطنان من الخردة والحديد التي تسبب بها انفجار المرفأ

LBCI
منوعات
2023-09-05

يبلغ ارتفاعه 12 مترًا واستغرق صنعه 5 أعوام... إكتشفوا "كعكة الزفاف" في مشهد غير مألوف: أهلا بكم في معبد الحب! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-04

حمية يطلق المزايدة العمومية لبيع مخلفات إنفجار المرفأ غدًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
05:39

بعد كارثة الزلزال... كريستيانو رونالدو يتضامن مع الشعب المغربي! (صور)

LBCI
منوعات
05:18

جراحة تجميلية تتحوّل إلى مأساة... خطأ طبي يكلّف ابنة الـ17 عاماً حياتها!

LBCI
منوعات
04:59

صراخ ورعب.. سمكة قرش ضخمة تهاجم مجموعة من الغواصين وهذا ما حصل! (فيديو)

LBCI
منوعات
02:30

سرق سيارة مسنة ثم قتلها... ورسالة خطية من السارق إلى الشرطة: "كان خياري الوحيد"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:02

عوامل عدّة تقف وراء قوة الزلزال الذي ضرب المغرب.. فما هي؟

LBCI
حال الطقس
01:11

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟

LBCI
منوعات
2023-09-08

المعلمة اعترفت... تسللت الى منزل طالبها ومارست الجنس معه في منزله وفي المقابر؟!

LBCI
فنّ
12:56

بعفوية وفرح... نادين نجيم وهبة نور تخطفان الأنظار برقصهما معاً! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

ألمانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الأولى... إليكم آخر الأخبار الرياضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل يزور وفد رسمي لبناني سوريا لبدء النقاش فعليا بملف النزوح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

محادثات فرنسية - سعودية حول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عند مدخل صيدا الشمالي.. خيم لإيواء من يخرج من مخيم عين الحلوة هارباً من القصف

LBCI
أخبار لبنان
13:30

صلاة عن راحة نفس الياس الحصروني... وعقيص ألمح الى مسؤولية حزب الله بالوقوف وراء مقتل

LBCI
أخبار دولية
13:26

غياب الرئيسين الصيني والروسي عن قمة العشرين.. لصالح البريكس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

بعدما ساعد المغرب لبنان في 4 آب..لبنان يردّ الجميل

LBCI
أخبار دولية
13:18

خط يربط بين الهند والشرق الاوسط بأوروبا..ما هو؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:32

أثناء عودتها من الجامعة... قاموا بجرّها فخدّروها واغتصبوها ثمّ نشروا فيديو الفعل!

LBCI
حال الطقس
01:11

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متوقّعة... متى يستقر الطقس؟

LBCI
منوعات
12:01

قصة حب ولدت من رحم انفجار مرفأ بيروت... وليام نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (فيديو وصور)

LBCI
خبر عاجل
12:49

إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة

LBCI
منوعات
15:50

"يسيل لعابه ويطلق الريح"... زوجان يُطالبان شركة طيران بإعادة مبلغ تذاكرهما لهذا السبب!

LBCI
رياضة
07:53

تابعوا بعد قليل تغطية المباراة النهائية في بطولة العالم لكرة السلة بين صربيا والمانيا الى حين انطلاق المباراة الساعة 3:40 بعد الظهر على شاشة الـLB2 والبث المباشر: http://lbci.com/live

LBCI
منوعات
05:18

جراحة تجميلية تتحوّل إلى مأساة... خطأ طبي يكلّف ابنة الـ17 عاماً حياتها!

LBCI
آخر الأخبار
15:50

رئيس الحكومة طلب من وزير الداخلية إزالة خيم النازحين من أمام الملعب البلدي في صيدا على أن يستمر تنسيق الجهود مع الأونروا لإيواء الهاربين في المدارس والمراكز الآمنة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More