في يوم زفافها...لم تتزوج العريس بل والده والسبب صادم!

في يوم زفافها...لم تتزوج العريس بل والده والسبب صادم!









في موقف غريب، قام عريس اندونيسي بالهرب يوم زفافه بسبب التكاليف الباهظة، فأخذ والده مكانه، وتزوج من العروس.



ويُذكر أن العروس كانت على علاقة طويلة الأمد مع الشاب قبل يوم الزفاف.



وعند هروب العريس، تعرضت عائلة العروس لاهانة شديدة، ولم تستطع العائلتان تصور خسارة تكاليف الزفاف والمهر.



فقرر والد العريس الهارب انقاذ الموقف بالزواج من العروس، بعد أن ادّعت العائلة أن الشاب مفقود ولم يتمكنوا من العثور عليه.



وكان هناك العديد من ردود الفعل والآراء الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي الاندونيسية، حيث سخر الكثيرون من الموقف، وحزن البعض الآخر على مصير العروس الشابة.