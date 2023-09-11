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"لا أعلم ماذا عنكم لكنني سأذهب للفراش": قالها ثم زل لسانه... موظفو البيت الأبيض يقطعون الصوت عن ميكروفون بايدن! (فيديو)
منوعات
2023-09-11 | 06:00
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"لا أعلم ماذا عنكم لكنني سأذهب للفراش": قالها ثم زل لسانه... موظفو البيت الأبيض يقطعون الصوت عن ميكروفون بايدن! (فيديو)
"لا أعلم ماذا عنكم لكنني سأذهب إلى الفراش": قالها ثم زل لسانه... موظفو البيت الأبيض يقطعون الصوت عن ميكروفون بايدن! (فيديو)
انتهى المؤتمر الصحفي المتشعب للرئيس الأميركي جو بايدن في فيتنام فجأة ليلة الأحد مع قطع ميكروفونه وتصاعد صوت موسيقى الجاز كإشارة لنزوله عن المسرح، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وكان بايدن في منتصف خطابه ويجيب على أسئلة الصحفيين عندما تمت مقاطعته وأجبر على الابتعاد والتوجه إلى الكواليس.
وفي التفاصيل، فقد قال بايدن خلال المؤتمر: "لا أعلم ماذا عنكم، لكنني سأذهب إلى الفراش"، ليقع من بعدها بزلة لسان حين قال إنه ناقش حصول دول العالم الثالث على التغيير، قبل أن يطرق لثوان ويعيد تصحيح ما قاله، مشيرا إلى أنه تحدث مع المسؤول الصيني، عن حصول دول نصف الكرة الأرضية على التغيير.
وبعد ما حصل، خُجب الصوت عن ميكروفونه وكان بالامكان سماع صوت سكرتيرته الصحفية، كارين جان بيير، وهي تشكر الجميع وتعلن انتهاء المؤتمر.
'شكرا لكم جميعا. وبذلك ينتهي المؤتمر الصحفي. شكرًا للجميع،" قالت بينما كانت تنهي المؤتمر.
وواصل بايدن التحدث، دون أن يدرك أنه تم كتم صوت الميكروفون الخاص به.
وفي تطور غريب آخر، بدأت موسيقى الجاز في الظهور عبر مكبر الصوت، ويبدو أن الرجل البالغ من العمر 80 عامًا لا يزال يحاول الإجابة على الأسئلة بينما يواصل التحدث عبر الميكروفون.
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