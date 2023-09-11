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وفاة مراهق في بحيرة في أكثر أيام السنة حرارة في المملكة المتحدة!

وفاة مراهق في بحيرة في أكثر أيام السنة حرارة في المملكة المتحدة!











وتم سحب جثة المراهق من قناة ليدز ليفربول في المملكة المتحدة مساءً.



ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مكتب الأرصاد الجوية أن المملكة المتحدة شهدت الأحد، اليوم السابع على التوالي بشكل غير مسبوق من الحرارة البالغة 30 درجة مئوية، وهي أطول موجة حر في أيلول على الإطلاق.



ولم يتم ذكر أو تحديد سبب الوفاة بشكل دقيق. توفي صبي يبلغ من العمر 16 عامًا في بحيرة بعد دخوله المياه في أكثر أيام السنة حرارة، وفق موقع "ديلي ميل" وتم سحب جثة المراهق من قناة ليدز ليفربول في المملكة المتحدة مساءً.ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مكتب الأرصاد الجوية أن المملكة المتحدة شهدت الأحد، اليوم السابع على التوالي بشكل غير مسبوق من الحرارة البالغة 30 درجة مئوية، وهي أطول موجة حر في أيلول على الإطلاق.ولم يتم ذكر أو تحديد سبب الوفاة بشكل دقيق.