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"العالم المجنون" يخترع وشمًا "سحريًا"... "يمكنك الذهاب إلى المحكمة وإيقافه ثم الذهاب إلى الحفلة وإعادة تشغيله"!

منوعات
2023-09-11 | 06:31
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&quot;العالم المجنون&quot; يخترع وشمًا &quot;سحريًا&quot;... &quot;يمكنك الذهاب إلى المحكمة وإيقافه ثم الذهاب إلى الحفلة وإعادة تشغيله&quot;!
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"العالم المجنون" يخترع وشمًا "سحريًا"... "يمكنك الذهاب إلى المحكمة وإيقافه ثم الذهاب إلى الحفلة وإعادة تشغيله"!

"العالم المجنون" يخترع وشمًا "سحريًا"... "يمكنك الذهاب إلى المحكمة وإيقاف تشغيله ثم الذهاب إلى الحفلة وإعادة تشغيله"!

قام مهندس النانو كارسون برونز بتطوير "الحبر السحري" الذي يعمل بالأشعة فوق البنفسجية وينطفئ في وضح النهار أو حتى بمصباح يدوي.

وفي التفاصيل، قام الأستاذ المساعد في جامعة كولورادو بولدر باختبار الاختراع على نفسه وقام برسم نقطة زرقاء صغيرة على ساعده، وفق ما نقل موقع دايلي ميل

وبدأ شركته الخاصة HYPRSKN قبل أن يتعاون مع Keith 'Bang Bang' McCurdy وطالب دكتوراه سابق لابتكار المزيد من تقنيات الوشم الفريدة.

واختبر برونز المنتج في مختبره بجامعة كولورادو بولدر قبل بضعة أشهر وطلب المساعدة من أحد زملائه.

وقال لـ KFF Health News: "يمكنك الذهاب إلى المحكمة وإيقاف تشغيله، ثم الذهاب إلى الحفلة وتشغيله... ثم اذهب إلى منزل الجدة وأطفئه."

وهو يعمل مع معهد أطلس بالجامعة، والذي يركز على إنتاج أفكار غير تقليدية.

وبدأ برونز شركة HYPRSKN في يناير 2022 قبل أن يتعاون مع فنان الوشم مكوردي الذي قام برسم الوشم على نجوم من بينهم ريهانا وليبرون جيمس وجاستن بيبر وأديل.

إنهما يخططان لإطلاق Magic Ink لمجموعة من الفنانين المختارين في أوائل العام المقبل ولديهما آمال طويلة المدى في الحصول على وشم ذكي أكثر صحة وأرخص وأسهل في الوصول إلى المستهلكين.

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