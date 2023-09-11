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في لحظة مرعبة... كلب ثائر يهاجم إبنة الـ 11 سنة قبل أن يهاجم رجلين حاولا إيقافه! (فيديو)

منوعات
2023-09-11 | 06:56
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في لحظة مرعبة... كلب ثائر يهاجم إبنة الـ 11 سنة قبل أن يهاجم رجلين حاولا إيقافه! (فيديو)
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في لحظة مرعبة... كلب ثائر يهاجم إبنة الـ 11 سنة قبل أن يهاجم رجلين حاولا إيقافه! (فيديو)

في لحظة مرعبة... كلب ثائر يهاجم إبنة الـ 11 سنة قبل أن يهاجم رجلين حاولا إيقافه! (فيديو)

في لحظة مرعبة، هاجم كلب XL Bully فتاة صغيرة تبلغ من العمر 11 سنة قبل أن يتوجه إلى رجلين يحاولان إنقاذها.

ووقعت هجمات العض الكابوسية عندما كان صاحب الحيوان يأخذه في نزهة بعد ظهر يوم السبت في بوردسلي غرين، برمنغهام، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت وتم التقاطه من السطح العلوي لحافلة ذات طابقين، اندلاع الكارثة. وعض الحيوان ذراعي الفتاة الصغيرة قبل أن يتمكن رجل من سحبها من بين أنياب الكلب.

وركضت الفتاة إلى متجر بحثا منها عن الأمان حيث تم وضع الكلب على الأرض لكنه تمكن بعد ذلك من الفرار. وركض الكلب خلف رجل آخر يظهر في الفيديو وهو يرتدي قميصًا وسروالًا قصيرًا.

وطارده في الفناء الأمامي لمحطة بنزين حيث تعرض للهجوم قبل أن يُضرب الحيوان ويوقف الهجوم.

وتضغط وزيرة الداخلية سويلا برافرمان الآن من أجل فرض حظر على سلالة XL Bully الأميركية، بحجة أنها تشكل "خطرًا واضحًا وقاتلًا" - خاصة على الأطفال.
 

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