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سقطت من سيارة حبيبها بعد أن خطفها ثم حلت الكارثة... وبعد سنوات على فقدان الأمل بنجاتها هذه كانت كلمتها الأولى! (فيديو)

سقطت من سيارة حبيبها بعد أن خطفها ثم حلت الكارثة... وبعد سنوات على فقدان الأمل بنجاتها هذه كانت كلمتها الأولى! (فيديو)







وتم وضع آنجيل، 22 عامًا، في الجزء الخلفي من شاحنة متحركة في روثلي، ليسيسترشاير، في أيلول 2020 من قبل حبيبها السابق تشاي بوسكيل، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 20 عامًا.



ولقد عانت من إصابات دماغية كارثية عندما سقطت من السيارة رأسًا على عقب بسرعة 60 ميلاً في الساعة على طريق A6 بالقرب من لوبورو.



وقالت والدتها نيكي لين اليوم لصحيفة Good Morning Britain إنها تخشى أن ابنتها "لن تتحدث مرة أخرى أبدًا" بعد المأساة، قبل أن تنطق آنجيل فجأة بكلمة "أمي".



و قالت نيكي: "لقد قالت ذلك في المرة الأولى ولم أصدق ذلك. ظننت أنني يجب أن أعرضها على الكاميرا، لأنها في بعض الأحيان لا تفعل الأشياء دائمًا مرة ثانية... لقد طلبت منها أن تفعل ذلك مرة أخرى وفعلت ذلك على الفور".



وكان قد قيل لنيكي وباتريك أن ابنتهما لن تعيش بعد المأساة.



يذكر أن كاميرات المراقة كانت قد التقطت اللحظة التي أجبر فيها بوسكيل وشريكه روكو سانسوم الشابة على ركوب شاحنة في روثلي، ليسيسترشاير، في أيلول 2020 بعد مشاجرة.



ثم سقطت من السيارة التي كان يقودها سانسوم، بينما كانت تسير بسرعة 60 ميلاً في الساعة، قبل أن يعثر عليها مجموعة من المارة.



وتم سجن بوسكيل لمدة سبع سنوات ونصف في وقت سابق من هذا العام بينما تلقى سانسوم 21 شهرًا. وتمت زيادة عقوبة بوسكيل لاحقًا إلى 12 عامًا، على الرغم من عدم تغيير عقوبة سانسوم.

كشفت والدة آنجيل لين أن الكلمة الأولى التي نطقتها ابنتها المشلولة كانت "أمي" بعد أن أصيبت بتلف في الدماغ أثناء عملية اختطاف مرعبة من قبل صديقها السابق الغيور، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وتم وضع آنجيل، 22 عامًا، في الجزء الخلفي من شاحنة متحركة في روثلي، ليسيسترشاير، في أيلول 2020 من قبل حبيبها السابق تشاي بوسكيل، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 20 عامًا.ولقد عانت من إصابات دماغية كارثية عندما سقطت من السيارة رأسًا على عقب بسرعة 60 ميلاً في الساعة على طريق A6 بالقرب من لوبورو.وقالت والدتها نيكي لين اليوم لصحيفة Good Morning Britain إنها تخشى أن ابنتها "لن تتحدث مرة أخرى أبدًا" بعد المأساة، قبل أن تنطق آنجيل فجأة بكلمة "أمي".و قالت نيكي: "لقد قالت ذلك في المرة الأولى ولم أصدق ذلك. ظننت أنني يجب أن أعرضها على الكاميرا، لأنها في بعض الأحيان لا تفعل الأشياء دائمًا مرة ثانية... لقد طلبت منها أن تفعل ذلك مرة أخرى وفعلت ذلك على الفور".وكان قد قيل لنيكي وباتريك أن ابنتهما لن تعيش بعد المأساة.يذكر أن كاميرات المراقة كانت قد التقطت اللحظة التي أجبر فيها بوسكيل وشريكه روكو سانسوم الشابة على ركوب شاحنة في روثلي، ليسيسترشاير، في أيلول 2020 بعد مشاجرة.ثم سقطت من السيارة التي كان يقودها سانسوم، بينما كانت تسير بسرعة 60 ميلاً في الساعة، قبل أن يعثر عليها مجموعة من المارة.وتم سجن بوسكيل لمدة سبع سنوات ونصف في وقت سابق من هذا العام بينما تلقى سانسوم 21 شهرًا. وتمت زيادة عقوبة بوسكيل لاحقًا إلى 12 عامًا، على الرغم من عدم تغيير عقوبة سانسوم.