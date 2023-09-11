رائحة كريهة ملأت فناء منزلها الفخم... وما اكتشفته عن المصدر صادم: ما علاقة بول الجارة؟!

" قلبي توقف تقريبًا "... كاميرا مراقبة الطفل كشفت لها أمرا مرعبا في سريرها! (صورة)

" قلبي توقف تقريبًا "... كاميرا مراقبة الطفل كشفت لها أمرا مرعبا في سريرها! (صورة)

سقطت من سيارة حبيبها بعد أن خطفها ثم حلت الكارثة... وبعد سنوات على فقدان الأمل بنجاتها هذه كانت كلمتها الأولى! (فيديو)