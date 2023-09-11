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" قلبي توقف تقريبًا "... كاميرا مراقبة الطفل كشفت لها أمرا مرعبا في سريرها! (صورة)

" قلبي توقف تقريبًا "... كاميرا مراقبة الطفل كشفت لها أمرا مرعبا في سريرها!







وشعرت كايتلين سوليفان، 22 عامًا، بالرعب عندما نبهتها الكاميرا التي قامت بتثبيتها كجهاز مراقبة للأطفال إلى وجود شخص غريب تحت اللحاف، وفق ما نقل موقع



ولحسن الحظ، كانت هي وابنها كيفن البالغ من العمر سنة واحدة، واللذان عادة ما يتقاسمان السرير، في منزل أحد الأصدقاء في ذلك الوقت.



وقالت مقدمة الرعاية بدوام جزئي، من ساوتشي، كلاكمانانشاير: "الكاميرا مرتبطة بهاتفي وتسمح لي بمعرفة ما إذا كانت هناك أي حركة... لذلك عندما طن هاتفي، نظرت إلى البث المباشر من منزلي ورأيت قدم هذا الرجل تبرز من نهاية سريري... قلبي توقف تقريبًا."



وتابعت: "لقد أغلقت كل أبوابي قبل المغادرة، لكنه كان نائماً في سريري".



اتصلت كايتلين برجال الشرطة ثم هرعت إلى المنزل لرؤيتهم يأخذون الرجل بعيدًا.



وقالت: "كانت جبهته تقطر دما... كان الداخل أشبه بمسرح جريمة، حيث كانت هناك بقع دماء على السجادة وأجهزة التدفئة والدرابزين... لقد كان الأمر مرعبا."



في غرفة المعيشة، عثرت كايتلين على مفك براغي تعتقد أن الرجل استخدمه لاقتحام النافذة.



لكنها أصيبت بالمرض عندما لم يتخذ رجال الشرطة إجراءات ضده.



وأضافت: "أشعر بعدم الأمان الشديد وخيبة الأمل بشكل لا يصدق".



وقال متحدث باسم الشرطة: "لم يتم إثبات أي جريمة". روت إحدى الأمهات كيف شاهدت في رعب لقطات كاميرات المراقبة من منزلها التي أظهرت شخصا غريبا في سريرها.وشعرت كايتلين سوليفان، 22 عامًا، بالرعب عندما نبهتها الكاميرا التي قامت بتثبيتها كجهاز مراقبة للأطفال إلى وجود شخص غريب تحت اللحاف، وفق ما نقل موقع ذا صن ولحسن الحظ، كانت هي وابنها كيفن البالغ من العمر سنة واحدة، واللذان عادة ما يتقاسمان السرير، في منزل أحد الأصدقاء في ذلك الوقت.وقالت مقدمة الرعاية بدوام جزئي، من ساوتشي، كلاكمانانشاير: "الكاميرا مرتبطة بهاتفي وتسمح لي بمعرفة ما إذا كانت هناك أي حركة... لذلك عندما طن هاتفي، نظرت إلى البث المباشر من منزلي ورأيت قدم هذا الرجل تبرز من نهاية سريري... قلبي توقف تقريبًا."وتابعت: "لقد أغلقت كل أبوابي قبل المغادرة، لكنه كان نائماً في سريري".اتصلت كايتلين برجال الشرطة ثم هرعت إلى المنزل لرؤيتهم يأخذون الرجل بعيدًا.وقالت: "كانت جبهته تقطر دما... كان الداخل أشبه بمسرح جريمة، حيث كانت هناك بقع دماء على السجادة وأجهزة التدفئة والدرابزين... لقد كان الأمر مرعبا."في غرفة المعيشة، عثرت كايتلين على مفك براغي تعتقد أن الرجل استخدمه لاقتحام النافذة.لكنها أصيبت بالمرض عندما لم يتخذ رجال الشرطة إجراءات ضده.وأضافت: "أشعر بعدم الأمان الشديد وخيبة الأمل بشكل لا يصدق".وقال متحدث باسم الشرطة: "لم يتم إثبات أي جريمة".