سجّل فعلته عن طريق الخطأ فانفضح... فشل في إغلاق الخطّ قبل تنفيذ جريمته بحق حبيب والدته!

حُكم على رجل من ولاية إنديانا الأميركية بالسجن لمدة 85 عامًا، لتسجيله جريمة قتله حبيب والدته في بريد صوتي أرسله لها عن طريق الخطأ.

وحُكم على كودي ألين ويد، 33 عامًا، بالسجن المؤبد يوم الأربعاء، بعد إدانته الشهر الفائت بقتل كارل هافيلاند عام 2020.

وكان كودي قد ترك بريداً صوتياً على هاتف والدته في الثواني التي سبقت طعنه كارل أربع مرات، لكنه فشل في إغلاق الخط قبل تنفيذ الجريمة.

ووفق سجلات المحكمة، كانت والدة الضحية حاضرة أيضًا لتشهد على عملية القتل، إلا أنها لم تستطع ردع المجرم.وبعد إقدامه على طعن كارل، ركل كودي الضحية وسخر منه.

وقال ممثلو الادعاء إن القاتل خطط لجريمته مسبقا.وتشير الوثائق إلى أن كودي توجه إلى منزل والدته في البرازيل، وفي طريقه إليها توقف عند منزل رجل ليخبره أنه على وشك قتل شخص ما.

في ذلك الوقت، كان كودي في حالة إطلاق سراح مشروط بتهمة الحرق العمد. وكان قد أُطلق من السجن في آذار 2020، أي قبل شهرين فقط من جريمة القتل.