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ركع على ركبة واحدة خلال جنازة والدة حبيبته ثم فجّر السؤال المنتظر... إليكم ما حصل!

ركع على ركبة واحدة خلال جنازة والدة حبيبته ثم فجّر السؤال المنتظر... إليكم ما حصل!







وانتقل الرجل المجهول، الذي يُعتقد أنه مقيم في الولايات المتحدة، إلى موقع Reddit لمشاركة قصته، وسأل الناس عما إذا كانوا يتفقون مع صديقته على أن هذا القرار كان سيئًا - مما دفع أحد مستخدمي المنتدى إلى وصفه بـ "الأناني".



وفي منشوره، قال إنه كان يحمل الخاتم معه دائمًا، على أمل أن تأتي "اللحظة المناسبة" لطلب يدها، لكن ذلك لم يحدث أبدًا - وكان هذا جزئيًا، كما قال، لأنه "يعرف كيف تشعر والدة حبيبته حياله".



لكنه ترك في حيرة من أمره بعد أن ركع على ركبة واحدة بعد بضع ساعات من وفاة والدتها وطرح السؤال، فقط لكي تجيب شريكته: "هل أنت أصم؟"



وأصيب الأشخاص الذين استجابوا لمنشوره بالذهول من عدم تعاطف الرجل، وعلق أحدهم: "يجب أن يكون هذا مزيفًا... لا يمكن لأحد أن يكون بهذا القدر من عدم الحساسية.".

تعرض رجل لانتقادات شديدة بعد أن كشف أنه تقدم لخطبة صديقته خلال جنازة والدتها، قائلاً إن أحد أسباب اختياره لهذه اللحظة هو أنهما "تحررا أخيرًا" من حكم والديها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وانتقل الرجل المجهول، الذي يُعتقد أنه مقيم في الولايات المتحدة، إلى موقع Reddit لمشاركة قصته، وسأل الناس عما إذا كانوا يتفقون مع صديقته على أن هذا القرار كان سيئًا - مما دفع أحد مستخدمي المنتدى إلى وصفه بـ "الأناني".وفي منشوره، قال إنه كان يحمل الخاتم معه دائمًا، على أمل أن تأتي "اللحظة المناسبة" لطلب يدها، لكن ذلك لم يحدث أبدًا - وكان هذا جزئيًا، كما قال، لأنه "يعرف كيف تشعر والدة حبيبته حياله".لكنه ترك في حيرة من أمره بعد أن ركع على ركبة واحدة بعد بضع ساعات من وفاة والدتها وطرح السؤال، فقط لكي تجيب شريكته: "هل أنت أصم؟"وأصيب الأشخاص الذين استجابوا لمنشوره بالذهول من عدم تعاطف الرجل، وعلق أحدهم: "يجب أن يكون هذا مزيفًا... لا يمكن لأحد أن يكون بهذا القدر من عدم الحساسية.".