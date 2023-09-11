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في مشهد غير مألوف... نهر من النبيذ يغرق شوارع بلدة برتغالية! (فيديو)
منوعات
2023-09-11 | 10:31
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في مشهد غير مألوف... نهر من النبيذ يغرق شوارع بلدة برتغالية! (فيديو)
في مشهد غير مألوف... نهر من النبيذ يغرق شوارع بلدة برتغالية! (فيديو)
قام صانعو النبيذ بطلاء بلدة ساو لورينكو دو بايرو البرتغالية الصغيرة باللون الأحمر بعد أن انسكبت شاحنتان عن طريق الخطأ تحتويان على 2.2 مليون لتر من النبيذ الأحمر في أحد الشوارع الهادئة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وانهمر "نهر سريع التدفق" من النبيذ الأحمر أسفل تلة شديدة الانحدار في البلدة الصغيرة، بالقرب من ساحل البرتغال، بعد انهيار خزانين مملوكين لشركة ليفيرا للتقطير فجأة يوم الأحد.
وشاهد السكان المحليون في حيرة من أمرهم بينما كان النبيذ الذي يكاد يكفي لملء حوض سباحة أولمبي، يجتاح شوارع المدينة.
وكان التسرب هائلاً لدرجة أن المسؤولين المحليين أطلقوا إنذارًا بيئيًا واضطروا إلى تحويل النبيذ لمنعه من تلويث نهر سيرتيما القريب.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن إدارة الإطفاء في أناديا أقفلت الطريق بوجه الفيضان وحولته بعيدًا عن النهر، حيث أكمل مساره دون ضرر إلى أحد الحقول.
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