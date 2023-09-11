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"أريد أن أحصل على أكبر ثديين بالعالم"... خضعت لعمليات متتالية لتكبير نهديها حتى أصبحا بحجم طفل حديث الولادة! (صور)

منوعات
2023-09-11 | 11:47
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&quot;أريد أن أحصل على أكبر ثديين بالعالم&quot;... خضعت لعمليات متتالية لتكبير نهديها حتى أصبحا بحجم طفل حديث الولادة! (صور)
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"أريد أن أحصل على أكبر ثديين بالعالم"... خضعت لعمليات متتالية لتكبير نهديها حتى أصبحا بحجم طفل حديث الولادة! (صور)

"أريد أن أحصل على أكبر ثديين بالعالم"... خضعت لعمليات متتالية لتكبير نهديها حتى أصبحا بحجم طفل حديث الولادة! (صور)

تقول امرأة من إلينوي خضعت لثلاث عمليات جراحية للحصول على تمثال نصفي ضخم بحجم 38GG، إنها في مهمة للحصول على أكبر ثديين في العالم.

وتلقت زيني زوندز ، 38 عامًا، عمليات زراعة الثدي لأول مرة في عام 2021 بعد خضوعها لعملية جراحية لتأكيد الجنس.

في ذلك الوقت، لم تكن الموظفة تخطط لاستخدام حشوات صناعية ضخمة، لكنها أدركت على الفور أنها تريد مظهرًا أكبر بعد عمليتها الأولى، وفق ما نقل موقع ذا نيويورك بوست.
وتتذكر زوندز في مقابلة جديدة مع كاترز: "انتهى بي الأمر بالاتصال بجراحي لأخبره أنني أريد أن أحصل على أكبر حجم ممكن... لقد حصلت على غرسات بحجم 800 سم مكعب في شباط 2021 ثم عدت بعد ثلاثة أشهر وارتفعت إلى 1800 سم مكعب."

ومع ذلك، لم تكن راضية وتواصلت بعد ذلك مع جراح آخر عرض عليها موسعات - وهو نوع من زراعة الثدي يمكن توسيعه تدريجيًا عن طريق حقن محلول ملحي يعمل على شد الجلد.

وأعلنت: "لقد حصلت على موسعات سعة 2300 سم مكعب في تشرين الأول 2022"، قائلة إنها خضعت لثلاث "حشوات" في الأشهر الـ 11 منذ ذلك الحين.

الآن، يزن ثديا زيني 7.17 رطل – وهو حجم طفل حديث الولادة في المتوسط.

وتعترف زوندز بأن صدرها الثقيل يجعل الأنشطة اليومية صعبة.

واعترفت بحزن قائلة: "هناك أشياء كنت أستمتع بفعلها ولم يعد بإمكاني القيام بها بعد الآن... حتى مع غرساتي سعة 1800 سم مكعب، كنت أركض مسافة أربعة أميال مرتين في الأسبوع."

وتابعت: "كنت أعزف على الغيتار الصوتي وأصبح ذلك غير مريح حقًا ويصعب القيام به أثناء الجلوس... الأكل يمثل أيضًا تحديًا."

واعترفت زاوندز أيضًا بأن ثدييها قد يعيقان – مجازيًا، وليس حرفيًا – تأمين عمل ثابت.

وقالت: "كان حجمهما 1800 سم مكعب عندما أجريت المقابلة لوظيفتي الحالية،  أنا الآن أعمل من المنزل وقد تضاعف حجمي تقريبًا منذ أن رآني أي شخص في مكتبي آخر مرة. لست متأكدة من كيف ستكون الأمور إذا ظللت مضطرة للذهاب إلى العمل."
وتريد زوندز الآن الانتقال إلى صناعة الترفيه، قائلاً: "أريد أن أحصل على أكبر ثديين في العالم... إنهما ما اشتهرت به." 
 

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ثديين

بالعالم"...

لعمليات

متتالية

لتكبير

نهديها

أصبحا

الولادة!

(صور)

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