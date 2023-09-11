"البطل الصغير"... شرطية تستعير دراجة فتى لمطاردة سارق في عملية سطو! (فيديو)

في مقطع فيديو طريف، شوهد ضابط شرطة في بريطانيا يركب دراجة صغيرة استعارها من طفل للقبض على مشتبه به في عملية سطو.

ووفق موقع " نيويورك بوست "، كان رجال الشرطة يبحثون عن الرجل في منطقة White Lion Walk بمدينة جوسبورت ليلة الجمعة عندما رصدت شرطية صبيًا على دراجته الهوائية وطلبت استعارتها أثناء المطاردة.

وسألت الشرطية هارييت تايلور الفتى قائلةً: "من فضلك هل يمكنني استعارة دراجتك؟" سأعيدها إليك." بدوره، وافق الفتى الصغير على طلب الشرطية وشاهد تايلور وهي تنطلق بالدراجة الصغيرة باتجاه المشتبه به.

وبحسب المعلومات، فقد نجحت الخطة بشكل مثالي، حيث تم القبض على المشتبه به للاشتباه في تورطه في عمليات سطو من ضمنها سرقة المتاجر.

وأشادت شرطة هامبشاير بالصبي الذي أعار الشرطية الدراجة ووصفته بأنه "بطل صغير".