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كانوا في طريقهم للمشاركة في إحدى الدورات... مسلحون يختطفون 6 لاعبي كرة قدم في هذا البلد!
منوعات
2023-09-11 | 13:04
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كانوا في طريقهم للمشاركة في إحدى الدورات... مسلحون يختطفون 6 لاعبي كرة قدم في هذا البلد!
أعلن وزير الداخلية في باكستان الاثنين أن قوات الأمن المحلية تبحث في جنوب غرب البلاد المضطرب عن ستة لاعبين شبان اختطفهم انفصاليون نهاية الأسبوع.
واختُطف اللاعبون المحليون الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و20 عاماً بحسب مسؤول محلي، يوم السبت في بلدة سوي، في مقاطعة ديره بكتي ضمن مقاطعة بلوشستان، وهم في طريقهم للمشاركة في إحدى الدورات.
قال ذاكير حسين، والد اللاعب عامر حسين البالغ 20 عاماً، "عائلتنا مصدومة. لم يتواصل نجلنا معنا منذ اختطافه، ولم يتصل بنا الخاطفون".
وتابع "هو لاعب كرة قدم استثنائي لكنه بريء أيضاً. ممارسة كرة القدم ليست جريمة"، وفق وكالة فرانس برس الإخبارية.
وقال وزير الداخلية سرفراز بكتي في بيان ليل الاحد ان "المنطقة بأكملها طُوّقت" و"استُخدمت كل الموارد المتاحة لاستعادة الرهائن".
وزعم ان الخاطفين ينتمون إلى جيش بلوشستان الجمهوري وهي مجموعة مسلّحة تقاتل من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي في بلوشستان.
وروى شهود عيان وأقرباء ان حافلة اللاعبين البالغ عددهم 16، أوقفت تحت تهديد السلاح قبل أن يتم التعرّف على بعضهم واختطافه.
وقال مسؤول أمني رفض الكشف عن اسمه ان هناك تقارير بان الشبان على صلة بانفصاليين استسلموا أخيراً لقوى الأمن.
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