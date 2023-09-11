طلب من والده وزوجته المال لشراء الكحول... وهذا ما حصل بعد رفضهما طلبه!

أعلنت الشرطة في الهند الأحد أن رجلاً مدمنًا على الكحول هاجم والده المسنّ بعصا من حديد وقتله، وذلك بعدما رفض الوالد إعطاء المال لابنه لشراء المشروبات الكحولية في مدينة ناجبور بولاية ماهاراشترا.

وقال أحد المسؤولين إنه تم القبض على المتهم ويدعى أميت رايبوركار ويبلغ من العمر 45 عاما.

ووقع الحادث ليلة السبت عندما عاد القاتل، الذي يعمل سائقا، إلى منزله في حالة سكر. وطلب المال من زوجته ووالده السبعيني لشراء الخمور، لكنهما رفضا. فبدأ بضرب زوجته وعندما حاول والده إنقاذها، هاجمه بعصا حديدية وقتله.

وقال المسؤول إن الرجل العجوز نُقل إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته.