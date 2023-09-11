مدير شركة يستخدم اختبار "الملح والفلفل" في كل مقابلة... ويرفض توظيف الأشخاص الذين يفشلون فيه!

عندما يتعلق الأمر بالتقدم لوظيفة جديدة، يقضي معظم الأشخاص ساعات طويلة في تحسين سيرهم الذاتية والتدرب على أسئلة المقابلة المحتملة.

لكن بالنسبة لأحد المديرين، ما يهم أكثر من المؤهلات والخبرات هو كيفية الإجابة على "اختبار الملح والفلفل" الفريد الخاص به.

وقال موظف شارك أسلوب مقابلة رئيسه على موقع Reddit: "الشركة التي كنت أعمل بها تجري مقابلات طوال اليوم مع أشخاص عدة".

وأضاف "سمعت عن مدير يتخذ قراره بالكامل على جواب واحد، ما إذا كان الشخص الذي أجرى المقابلة معه قد جرب طعامه قبل إضافة الملح والفلفل والصلصة الحارة إلى الوجبة. فإذا لم يجرب الطعام أولاً، فلن يحصل على موافقة منه للتوظيف."

على الرغم من أنه ليس متأكدًا تمامًا من سبب وضع مديره الكثير من الثقة في هذا الاختبار، إلا أنه يعتقد أنه يجب أن يُظهر شيئًا ما عن الشخصية الحقيقية للشخص، ما إذا كان على استعداد لتجربة أمر ما قبل الحكم عليه.

وختم بالقول: "أنا سعيد لأنني لم أقابله لأنني دائمًا ما أضيف الفلفل إلى طعامي".