شكّ في خيانة زوجته... فطعنها مرات عدة وهذا ما حصل لابنته لدفاعها عن والدتها!

أقدم رجل على طعن زوجته حتى الموت أمام ابنتيهما في دلهي الهندية يوم الاثنين، بسبب شكّه في أنها تقيم علاقة خارج نطاق الزواج.

وفي التفاصيل، كشفت الشرطة أن المتهم، ويدعى ساجد، قتل زوجته خلال مشاجرة حول خيانتها له، وهاجمها أمام ابنتيهما، وتبلغان من العمر 7 و11 سنة.

وأضافت الشرطة إن الابنة الكبرى حاولت التدخل لإنقاذ والدتها لكنها فشلت، وأصيبت في يدها.

وأصيبت الضحية، التي تدعى نيشا، بطعنات عدة في رقبتها وصدرها ويدها. وقالت الشرطة إنها تم نقلها إلى مستشفى محلي لتلقي الرعاية الطبية، لكن الأطباء أعلنوا وفاتها فور وصولها.

وتم القبض على المجرم فور وقوع الجريمة.