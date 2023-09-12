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اختفت من منزلها فعثر عليها فاقدة للوعي... مصرع ابنه السنتين بطريقة "غامضة" والقبض على المشتبه بها!
منوعات
2023-09-12 | 06:20
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اختفت من منزلها فعثر عليها فاقدة للوعي... مصرع ابنه السنتين بطريقة "غامضة" والقبض على المشتبه بها!
اختفت من منزلها فعثر عليها فاقدة للوعي... مصرع ابنه السنتين بطريقة "غامضة" والقبض على المشتبه بها!
ألقت الشرطة البريطانية القبض على امرأة في الأربعينيات من عمرها، للاشتباه في تورطها بجريمة قتل.
وفي التفاصيل، اتهمت الامرأة بقتل طفلة صغيرة، تبلغ من العمر عامين، بعد يوم من اختفاء الأخيرة من منزلها والعثور عليها في بركة قرية هامبشاير.
واستدعى الضباط إلى منزل عائلة الطفلة في شارع فورج، مساء أمس، بعد ورود تقارير عن اختفاء الفتاة، ليتم العثور عليها فاقدة للوعي ونقلها إلى المستشفى، حيث توفيت صباح اليوم.
واحتجزت الشرطة المشتبه بها لاستجوابها.
ومن جهته، قال متحدث باسم شرطة هامبشاير: "يعمل الضباط على تحديد ما حدث بالضبط ويحرصون على التحدث إلى أي شخص كان في منطقة كينغسلي بوند أمس، قبل وقوع الحادث"، مشيراً إلى أن "الامرأة محتجزة حالياً لدى الشرطة في صدد التحقيق معها".
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