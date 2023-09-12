محكمة تبرّئ حاملة جائزة نوبل للسلام من هذه التهمة! (فيديو)

برأت محكمة في مانيلا الثلاثاء حاملة نوبل للسلام الفيليبينية ماريا ريسا من آخر تهمة تهرب ضريبي موجهة اليها، في أحدث انتصار قانوني للصحافية المخضرمة المهددة بدخول السجن.

ووفق وكالة فرانس برس، ابتسمت ريسا خلال تلاوة القاضي حكمه في القضية المستمرة منذ سنوات.

وتشاركت ريسا، البالغة 59 عاما، والصحافي الروسي دميتري موراتوف جائزة نوبل للسلام عام 2021 لجهودهما في "حماية حرية التعبير"، وقد وجهت اليها العديد من التهم خلال إدارة الرئيس الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي.

وتؤكد ريسا المعارضة القوية لدوتيرتي ولحربه الدامية على المخدرات، أن القضايا المرفوعة ضدها وضد موقع "رابلر" الإخباري الذي شاركت في تأسيسه عام 2012، ذات دوافع سياسية.

وواجهت ريسا و"رابلر" خمس تهم بالتهرب الضريبي على خلفية بيع شهادات إيداع فيليبينية عام 2015، وهي وسيلة للشركات لجمع الأموال من المستثمرين الأجانب.

وكانت محكمة قد برأت ريسا و"رابلر" في كانون الثاني الماضي من أربع تهم، بينما نظرت محكمة أخرى في التهمة الخامسة وتوصلت الثلاثاء إلى أنها بريئة من ارتكاب أي مخالفة.

وعلى الرغم من أحكام البراءة التي نالتها ريسا، إلا أن حالة عدم يقين تخيم على مستقبلها كونها تواجه أيضا مع موقع "رابلر" قضيتين أخريين أمام المحكمة احداهما تتعلق بالتشهير عبر الإنترنت.