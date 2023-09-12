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وضعت يدها تحت السلم الكهربائي في مركز للتسوق ثم حلّت الكارثة... ابنة العامين تواجه حادثة مروّعة وهذا مصيرها! (فيديو)

وضعت يدها تحت السلم الكهربائي في مركز للتسوق ثم حلّت الكارثة... ... ابنة العامين تواجه حادثة مروّعة وهذا مصيرها! (فيديو)







وظهرت في مقطع الفيديو المروّع، ابنة العامين وهي عالقة في السلم الكهربائي بينما تحاول والدتها أن تحررها، كما بدا العمال والفنيون وهم يحاولون إنقاذها.



ولحسن الحظ، تمكن العمّال من إيقاف حركة المصعد موقتًا لتحرير يدّ الطفلة، وسرعان ما نقلوها إلى المستشفى، حيث أجرى الأطباء عملية جراحية لإنقاذ أصابعها.



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وانتشر مقطع الفيديو الصادم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالفنيين والأطباء الذين أنقذوا يد الطفلة الصغيرة. في حادث غريب، كادت طفلة صغيرة أن تفقد أصابعها الأسبوع الفائت بعد أن علقت يدها في أسفل سلم كهربائي في مركز للتسوق في السلفادور.وظهرت في مقطع الفيديو المروّع، ابنة العامين وهي عالقة في السلم الكهربائي بينما تحاول والدتها أن تحررها، كما بدا العمال والفنيون وهم يحاولون إنقاذها.ولحسن الحظ، تمكن العمّال من إيقاف حركة المصعد موقتًا لتحرير يدّ الطفلة، وسرعان ما نقلوها إلى المستشفى، حيث أجرى الأطباء عملية جراحية لإنقاذ أصابعها.وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن "الفتاة الصغيرة الفضولية وضعت يدها تحت السلم بينما كانت والدتها مشتتة".وانتشر مقطع الفيديو الصادم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالفنيين والأطباء الذين أنقذوا يد الطفلة الصغيرة.