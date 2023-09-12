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مسبح خاص وصالة ألعاب رياضية وترفيهية... ميسي يشتري منزلًا ضخمًا بسعر خيالي وفخامته حديث المتابعين! (صور)

منوعات
2023-09-12 | 06:53
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مسبح خاص وصالة ألعاب رياضية وترفيهية... ميسي يشتري منزلًا ضخمًا بسعر خيالي وفخامته حديث المتابعين! (صور)
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مسبح خاص وصالة ألعاب رياضية وترفيهية... ميسي يشتري منزلًا ضخمًا بسعر خيالي وفخامته حديث المتابعين! (صور)

مسبح خاص وصالة ألعاب رياضية وترفيهية... ميسي يشتري منزلًا ضخمًا بسعر خيالي وفخامته حديث المتابعين! (صور)

أنفق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو 10.8 مليون دولار لشراء عقار على الواجهة البحرية في فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأميركية.

ويضم المنزل الذي تبلغ مساحته 974 مترًا مربعًا، 8 غرف نوم و9 حمامات، ويتسع لـ3 سيارات، بالإضافة إلى مسبح خاص ورصيفين. 

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، تم بناء المنزل، الواقع بالقرب من ملعب إنتر ميامي لكرة القدم، على يد المصمم لوري موريس عام 1988، ويقع على مساحة 424 مترًا مربعًا على طريق مسدود، مع واجهة بحرية بطول 52 مترًا. 

كما يحتوي منزل ميسي الجديد على مطبخ كبير وصالة ألعاب رياضية ومنتجع صحي وصالة ترفيهية ومكتب وجناح غرفة نوم رئيسي ضخم بمساحة 14.8 مترًا مربعًا.
 
An aerial of his new home in Fort Lauderdale.
 
This being Florida, the home has a luxe pool.
 
A view of the layout.
 
The kitchen.
 
The residence has eight bedrooms.
 
A plush sitting area.
 
A tony living area.
 
 

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