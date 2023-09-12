طبيبة تتعرض لاعتداء جنسي في غرفة العمليات... مسح الطبيب المساعد جبينه المتعرق على ثدييها!

تحدثت طبيبة جراحة عن موقف شديد الغرابة حصل معها في إحدى المرات أثناء عملية جراحية، حيث تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أحد الأطباء المساعدين إذ قام بمسح جبينه المتعرق على ثدييها أثناء تخدير المريض على الطاولة.

وقالت جوديث للمساعد بعد قيامه بالحركة المشينة: "معذرة، هل تريد مني أن أحضر لك منشفة؟ " فقال: لا، هذا أكثر متعة"، ما أدّى إلى شعورها بالإهانة.

وتابعت جوديث أن الاعتداء الّذي تعرضت له عندما كانت جرّاحة مبتدئة في ذلك الوقت، وقع في غرفة عمليات مليئة بالموظفين الآخرين.

ووفق موقع " ديلي ميل " البريطاني، صدرت دراسة استقصائية جديدة تزعم أن ما يقرب من واحدة من كل ثلاث من أطباء الجراحة النساء اللواتي يعملن في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، قد تعرضن لاعتداء جنسي في السنوات الخمس الماضية.

كما تم الإبلاغ عن 11 حالة اغتصاب من قبل الجراحين الذين شاركوا في الدراسة، التي نُشرت في المجلة البريطانية للجراحة.

وقالت الدكتورة بينتا سلطان، التي تترأس شبكة البحوث السريرية الوطنية لخدمات الاعتداء الجنسي التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إن التقرير قدم "دليلًا واضحًا" على أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لجعل المستشفيات أكثر أمانًا.