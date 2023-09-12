توفيت في يوم زفاف ابنتها... دهسها صاحب الفندق حيث أقيم الحفل!

لقيت والدة عروس مصرعها يوم زفاف ابنتها، بعد أن دهسها مدير الفندق الفاخر الذي أُقيم فيه الحفل، بحسب المحكمة.

وتوفيت جوديث وادزورث، 66 عامًا، في 7 شباط 2020 بعد أن سقطت أثناء عبورها ممرًا مرتفعًا للمشاة في فندق وسبا كونيستون الفاخر، في يوركشاير ديلز ببريطانيا.

وقد مثل نيكولاس بانيستر، 64 عامًا، للمحاكمة بتهمة التسبب في وفاة السيدة وادزورث بسبب القيادة المتهورة.

ويُزعم أن مدير الفندق قاد سيارته من طراز "رينج روفر" لمسافة 20 مترًا بعد أن صدم السيدة وادزورث ولم يتوقف إلا عندما سمع أصواتًا غريبة تحت سيارته.

وتعرضت السيدة وادزورث لإصابات بالغة في حادث التصادم، حسبما استمعت محكمة برادفورد كراون يوم الاثنين.