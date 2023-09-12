الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توفيت في يوم زفاف ابنتها... دهسها صاحب الفندق حيث أقيم الحفل!

منوعات
2023-09-12 | 07:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توفيت في يوم زفاف ابنتها... دهسها صاحب الفندق حيث أقيم الحفل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
توفيت في يوم زفاف ابنتها... دهسها صاحب الفندق حيث أقيم الحفل!

لقيت والدة عروس مصرعها يوم زفاف ابنتها، بعد أن دهسها مدير الفندق الفاخر الذي أُقيم فيه الحفل، بحسب المحكمة.
 
وتوفيت جوديث وادزورث، 66 عامًا، في 7 شباط 2020 بعد أن سقطت أثناء عبورها ممرًا مرتفعًا للمشاة في فندق وسبا كونيستون الفاخر، في يوركشاير ديلز ببريطانيا.
 
وقد مثل نيكولاس بانيستر، 64 عامًا، للمحاكمة بتهمة التسبب في وفاة السيدة وادزورث بسبب القيادة المتهورة.
 
ويُزعم أن مدير الفندق قاد سيارته من طراز "رينج روفر" لمسافة 20 مترًا بعد أن صدم السيدة وادزورث ولم يتوقف إلا عندما سمع أصواتًا غريبة تحت سيارته.
 
وتعرضت السيدة وادزورث لإصابات بالغة في حادث التصادم، حسبما استمعت محكمة برادفورد كراون يوم الاثنين.
 

آخر الأخبار

منوعات

قتل

وفاة

والدة

عروس

زفاف

حفل

فندق

حادث

دهس.

LBCI التالي
سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)
طبيبة تتعرض لاعتداء جنسي في غرفة العمليات... مسح الطبيب المساعد جبينه المتعرق على ثدييها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-28

لقطات جديدة من زفاف نيكولا مزهر.. العروس تخطف الأنظار بجمالها وفارس كرم يحيي الحفل! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-08-23

قبل أشهر قليلة من زفافها... وفاة سائقة سيارات السباق أشليا ألبرتسون في حادثٍ مروّع! (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-22

توقيف مواطن لإطلاقه النار خلال حفل زفاف وتسببه بمقتل أحد المواطنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-09

الياس الحصروني من وفاة بحادث سير... الى جريمة خطف وقتل منظمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:27

"ما الذي أنظر إليه؟"... مشهد غريب لحيوان ثديي غامض يرقص واقفا ويثير التساؤلات! (فيديو)

LBCI
منوعات
09:03

مصير مأساوي لابنة الـ4 سنوات... توفيت قبل ساعات من يومها الأول في المدرسة!

LBCI
منوعات
08:37

سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)

LBCI
منوعات
07:24

طبيبة تتعرض لاعتداء جنسي في غرفة العمليات... مسح الطبيب المساعد جبينه المتعرق على ثدييها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-09-05

فخامة منزل الوليد الحلاني في بيروت حديث المتابعين.. حديقة ومسبح خاص! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-09

الجسم القضائي عاد اليوم عن إعتكافه... فكيف بدت قصور العدل؟

LBCI
رياضة
2023-09-06

بعد انقطاع أخباره بالكامل... أخبار حزينة حول حالة مايكل شوماخر الصحية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

رجال الانقاذ يسابقون الزمن بحثا عن ناجين عقب زلزال المغرب المدمر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:34

مجلس الوزراء أقر الموازنة العامة للعام 2024... ميقاتي: انجاز كبير!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

القرى الأقرب إلى مركز الزلزال تنتظر رجال الانقاذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:16

الفيضانات تبتلع مدنا ليبية

LBCI
أخبار لبنان
08:14

هل دخل إتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في عين الحلوة؟

LBCI
أخبار لبنان
08:13

مجلس الوزراء أقر موازنة العام 2024... ماذا في تفاصيل الجلسة؟

LBCI
أخبار لبنان
08:11

لودريان في السراي وعين التينة... ماذا في أجواء جولته؟

LBCI
أخبار لبنان
06:49

دريان إلتقى وفدًا من تكتل "الإعتدال الوطني" والمدير العام للأمن العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:37

قرار وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في مخيم عين الحلوة إتخذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:29

لبنان خارج صفقة كبيرة.. ما هي ولماذا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:04

إرتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
منوعات
16:12

معلمة اعتدت على عدد من تلاميذها وحملت بطفلين من طالبين... إليكم القصة الكاملة!

LBCI
صحف اليوم
23:54

نحو إلغاء التعميم 151 وسعر صرف الـ15 ألف ليرة (نداء الوطن)

LBCI
خبر عاجل
11:53

رئيس الحكومة الليبية المكلف من المجلس النيابي: ضحايا إعصار دانيال فاقوا الألفي قتيل وهناك آلاف المفقودين في الشرق الليبي ولا سيما في مدينة درنة

LBCI
حال الطقس
01:02

طقس متقلب... هذه تفاصيله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:29

لبنان خارج صفقة كبيرة.. ما هي ولماذا؟

LBCI
منوعات
12:42

بعد 4 أعوام على زواجهما... إيلي صعب جونيور مع زوجته وطفليهما في صورة عائلية جميلة

LBCI
منوعات
11:47

"أريد أن أحصل على أكبر ثديين بالعالم"... خضعت لعمليات متتالية لتكبير نهديها حتى أصبحا بحجم طفل حديث الولادة! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More