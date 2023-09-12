سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)

أوقفت الشرطة في إيبيزا راكبين كانا على متن طائرة "إيزي جيت"، بعد أن تم القبض عليهما وهما يمارسان الجنس في الحمام.

ويُظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، ركاب الطائرة وهم يهتفون ويصرخون بينما يقوم أحد الموظفين بسحب الباب للخلف.

وأفادت المعلومات بأن الثنائي الّذي تم ضبطه لم يكونا في حالة مزاجية للتوقف عن هذا الفعل، حيث قام أحدهما بإغلاق باب الحمام مرة أخرى للعودة إلى نشاطهما.

ولا تزال هوية الثنائي غير مكشوفة ولم يتم تأكيد ما إذا كان قد تم اعتقال أي منهما في إيبيزا.