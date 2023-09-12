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مصير مأساوي لابنة الـ4 سنوات... توفيت قبل ساعات من يومها الأول في المدرسة!

مصير مأساوي لابنة الـ4 سنوات... توفيت قبل ساعات من يومها الأول في المدرسة!







وفي التفاصيل، كانت روز أوليري هول، البالغة من العمر 4 سنوات، تعاني من مرض في القلب وخضعت لعمليات جراحية عدة لتجاوز حالتها.



لكن الفتاة الصغيرة لم تجتز المرحلة الأخيرة، وتوفيت بشكل مأساوي، قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر لبدء عامها الدراسي.



ومن جهتها، قالت والدة روز إن "طفلتها الصغيرة خضعت لعملية جراحية لمحاولة معالجة الخلل في قلبها الذي رافقها منذ ولادتها، لكن الجراحين لم يتمكنوا من تطبيبه بسبب كونها "صغيرة جدًا"".



وأضافت: "لقد بدأت تتحرك بعد العملية، ولم تتحدث كثيرًا لكنها قالت "مرحبًا يا أمي"".



وأكملت: "بعد ذلك سارت الأمور بشكل فظيع وخاطئ للغاية".



ويبدو أن روز أصيبت بالتهاب الشغاف، وهو عدوى نادرة تصيب البطانة الداخلية للقلب، مما جعلها تنزف وتفقد حوالي نصف كمية دمها.



وكانت الطفلة قد خضعت لعملية قلب مفتوح عندما كان عمرها 10 أشهر، لكن الأطباء لم يتمكنوا من تصحيح حالتها بالكامل. أعلنت عائلة مكسورة القلب عن وفاة ابنتها "المذهلة" قبل يوم واحد فقط من موعد التحاقها بالمدرسة، وفقاً لصحيفة "ذا صن" وفي التفاصيل، كانت روز أوليري هول، البالغة من العمر 4 سنوات، تعاني من مرض في القلب وخضعت لعمليات جراحية عدة لتجاوز حالتها.لكن الفتاة الصغيرة لم تجتز المرحلة الأخيرة، وتوفيت بشكل مأساوي، قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر لبدء عامها الدراسي.ومن جهتها، قالت والدة روز إن "طفلتها الصغيرة خضعت لعملية جراحية لمحاولة معالجة الخلل في قلبها الذي رافقها منذ ولادتها، لكن الجراحين لم يتمكنوا من تطبيبه بسبب كونها "صغيرة جدًا"".وأضافت: "لقد بدأت تتحرك بعد العملية، ولم تتحدث كثيرًا لكنها قالت "مرحبًا يا أمي"".وأكملت: "بعد ذلك سارت الأمور بشكل فظيع وخاطئ للغاية".ويبدو أن روز أصيبت بالتهاب الشغاف، وهو عدوى نادرة تصيب البطانة الداخلية للقلب، مما جعلها تنزف وتفقد حوالي نصف كمية دمها.وكانت الطفلة قد خضعت لعملية قلب مفتوح عندما كان عمرها 10 أشهر، لكن الأطباء لم يتمكنوا من تصحيح حالتها بالكامل.