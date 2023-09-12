0min

"ما الذي أنظر إليه؟"... مشهد غريب لحيوان ثديي غامض يرقص واقفا ويثير التساؤلات! (فيديو)

"ما الذي أنظر إليه؟"... مشهد غريب لحيوان ثديي غامض يرقص واقفا ويثير التساؤلات! (فيديو)







وشوهد الحيوان ذو الفراء وهو يمشي في وضعية الوقوف على اليدين أمام كاميرا ليلية في حديقة ساغوارو الوطنية بالقرب من توكسون، جنوب أريزونا.



ويتوازن المخلوق على كفوفه الأمامية في وضع عمودي "منتفخ" مع مباعدة ساقيه الخلفيتين، ويتحرك من كف إلى كف ليظل منتصباً.



ويمتلك هذا الحيوان غير العادي جسمًا يشبه السنجاب، ويتمتع بعرض ضخم من الريش المنتشر في كل الاتجاهات من ذيله المرتفع.



وشاركت خدمة المتنزهات الوطنية الفيديو خلال عطلة نهاية الأسبوع مع التعليق: "ربما تسأل نفسك، "ما الذي أنظر إليه؟".

أثار مقطع فيديو غريب لحيوان ثديي غامض يرقص على أقدامه الأمامية، حيرة عشاق الحياة البرية بعد أن شاركته خدمة المتنزهات الوطنية عبر الإنترنت، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وشوهد الحيوان ذو الفراء وهو يمشي في وضعية الوقوف على اليدين أمام كاميرا ليلية في حديقة ساغوارو الوطنية بالقرب من توكسون، جنوب أريزونا.ويتوازن المخلوق على كفوفه الأمامية في وضع عمودي "منتفخ" مع مباعدة ساقيه الخلفيتين، ويتحرك من كف إلى كف ليظل منتصباً.ويمتلك هذا الحيوان غير العادي جسمًا يشبه السنجاب، ويتمتع بعرض ضخم من الريش المنتشر في كل الاتجاهات من ذيله المرتفع.وشاركت خدمة المتنزهات الوطنية الفيديو خلال عطلة نهاية الأسبوع مع التعليق: "ربما تسأل نفسك، "ما الذي أنظر إليه؟".