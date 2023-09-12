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ما زالت أسنانها مغروسة في معصمه... رجل ثمانيني يتحدث عن تجربته المرعبة أثناء تعرضه لهجوم سمكة قرش متوحشة (صور)

منوعات
2023-09-12 | 10:08
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ما زالت أسنانها مغروسة في معصمه... رجل ثمانيني يتحدث عن تجربته المرعبة أثناء تعرضه لهجوم سمكة قرش متوحشة (صور)
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ما زالت أسنانها مغروسة في معصمه... رجل ثمانيني يتحدث عن تجربته المرعبة أثناء تعرضه لهجوم سمكة قرش متوحشة (صور)

ما زالت أسنانها مغروسة في معصمه... رجل ثمانيني يتحدث عن تجربته المرعبة أثناء تعرضه لهجوم سمكة قرش متوحشة

كاد رودني فوكس أن يموت في هجوم مروع لسمكة قرش يعتبر من أسوأ الهجمات في التاريخ، قبالة سواحل أستراليا في عام 1963.

ويبدو أن الإصابات الوحشية كانت شديدة للغاية لدرجة أن  بذلة الغوص التي كان يرتديها كانت الشيء الوحيد الذي منع أعضاءه من التمزق وموته.

وكان خبير أسماك القرش الأسترالي يبلغ من العمر 23 عامًا فقط عندما تعرض للهجوم أثناء الصيد على طول الساحل الجنوبي للبلاد.

وفي هذا السياق، وصف رودني، وهو الآن في الثمانينيات من عمره، الهجوم الوحشي قائلاً: "لقد ضربتني هذه الضربة القوية في صدري بقوة لدرجة أنني اعتقدت على الفور أنه قطار"، مضيفاً: "لقد كانت ضربة قوية جدًا، وأخرجت البندقية من يدي، والقناع عن وجهي، لكنها ألقت بي في الماء بشكل أسرع من قدرتي على السباحة".

وأكمل حديثه قائلاً: "ماذا يمكنني أن أفعل للإفلات من بين فكيها؟"، موضحاً: "كانت ذراعاي فوق الجزء العلوي منها، لذلك قمت بضربها على رأسها، وبدا أنها توقفت".

في اللحظات التالية، سبحت بعيدًا، على الرغم من أن رودني غير متأكد من السبب.

وحتى الآن لا يزال أحد أسنان سمكة القرش مغروسًا في معصمه بعد محاولته دفع الوحش الأبيض بعيدًا.

وعلى الرغم من أن الأسترالي كان لا يزال خائفًا من هذه المخلوقات لبضع سنوات، إلا أنه عاد إلى الماء بمجرد تعافي جسده، وفقاً لصحيفة "ذا صن".
 
When the Australian shark expert was just 23, he was brutally savaged by a Great White shark while spearfishing
 
 
He suffered brutal injuries to his chest, right hand, arm, stomach and the beast badly pierced his lung
 
 

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