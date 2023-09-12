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مغتصب ومدمن على الكحول... الحكم على مدير مدرسة بريطانية بالسجن بتهمة الاعتداء الجنسي!

منوعات
2023-09-12 | 11:12
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مغتصب ومدمن على الكحول... الحكم على مدير مدرسة بريطانية بالسجن بتهمة الاعتداء الجنسي!
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مغتصب ومدمن على الكحول... الحكم على مدير مدرسة بريطانية بالسجن بتهمة الاعتداء الجنسي!

مغتصب ومدمن على الكحول... الحكم على مدير مدرسة بريطانية بالسجن بتهمة الاعتداء الجنسي!

القت الشرطة البريطانية القبض على مدير إحدى المدارس بتهمة الاعتداء الجنسي بحق طالباته.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر مطلعة على القضية أن "أنغوس بلاكمور، البالغ من العمر 59 عامًا، والمدمن على الكحول، أقدم على "عزل" الفتيات، تحت سن 13 عامًا وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة".

وجاء في محاكمته أنه كان يشرب أيضًا كميات كبيرة من الكحول يوميًا ويشاهد صورًا ومقاطع فيديو تحتوي على مشاهد فيها إساءة لمعاملة الأطفال، على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بالمدرسة.

وقال القاضي جوناثان كوبر، الذي أصدر الحكم في محكمة أيلزبري كراون، للمتهم: "لقد تم وصفك بأنك شخصية جيدة من قبل الأشخاص الذين يزعمون أنهم يعرفونك جيدًا"، مضيفاً: "لقد تم وصفك كمعلم نموذجي، وأب نموذجي، وزميل مثالي وصديق مثالي. ومع ذلك، هؤلاء الناس لا يعرفونك جيدًا على الإطلاق".

وأشار القاضي إلى أنه "من الواضح أن لا أحد من الأشخاص المقربين منه الذين كتبوا لي يعلم أنه كان يعيش حياة مزدوجة باعتباره مريض بالبيدوفيليا، أي الانجذاب الجنسي للأطفال، مع اهتمام جنسي بالفتيات في صفوف الابتدائية".

وأدين بلاكمور، بتهمة الاعتداء الجنسي وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، بحسب "ذا صن".

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