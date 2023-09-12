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بهدف تأمين الطعام لعائلته...والد يعترف بقيامه بأمر صادم!
منوعات
2023-09-12 | 12:06
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بهدف تأمين الطعام لعائلته...والد يعترف بقيامه بأمر صادم!
بهدف تأمين الطعام لعائلته...والد يعترف بقيامه بأمر صادم!
أثار أب لستة أطفال الغضب بعد اعترافه بتربية وبيع كلاب American Bully XL المتعطشة للدماء لتجار المخدرات من أجل تأمين الطعام لعائلته، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وجاء هذا الاعتراف الاستثنائي من قبل أحد المتصلين على قناة أجنبية مع استمرار الجدل العنيف حول ما إذا كان ينبغي حظر هذا التهجين الخطير في بريطانيا.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من الهجمات المميتة والهجمات العنيفة، والتي دفعت منذ ذلك الحين وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إلى طلب "نصيحة عاجلة" بشأن حظر السلالة "الفتاكة".
وفي حديثه على القناة، سأل المذيع إيان ديل المربي المقيم في هال ويدعى "ديفيد": "عندما قررت تربية هذا النوع من الكلاب، من الذي كنت تستهدفه؟... لمن كنت تريد بيعها ولمن بعتها؟"
أجاب الرجل: "تجار المخدرات... لأكون صادقًا تمامًا معك يا إيان."
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