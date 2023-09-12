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عصابة حاولت أن تسرق رجلاً وسط الشارع ولكنها فشلت وهذا ما حصل! (فيديو)

عصابة حاولت أن تسرق رجلاً وسط الشارع ولكنها فشلت وهذا ما حصل! (فيديو)







لكن المهاجمين اضطروا إلى الفرار دون أن يتمكنوا من اتمام عملية السرقة بينما هرع المارة لإنقاذه.



ووقعت محاولة السطو المروعة في الساعة 9:15 مساء يوم السبت في هونسلو، غرب لندن.



وتم تصوير الهجوم المقزز بواسطة كاميرات المراقبة من زاويتين مختلفتين في الشارع.



ويمكن رؤية ثلاثة شبان وهم ينفذون الهجوم، ويتم دفع الرجل، البالغ من العمر 60 عامًا، وهو أحد أفراد طائفة السيخ، والذي يرتدي اللون الأبيض، إلى الأرض.



لكن الثلاثي هرب بعد ذلك عندما أتى شهود لمساعدته، وأصيب المتقاعد في كتفه خلال الهجوم.



وقالت الشرطة إنه لم يتم اعتقال أي شخص لكن التحقيقات مستمرة. دُفع رجل كبير في السن أرضًا من قبل عصابة حاولت سرقة أمواله، بعد أن تبعته خارج أحد المتاجر ثم طرحته أرضًا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل لكن المهاجمين اضطروا إلى الفرار دون أن يتمكنوا من اتمام عملية السرقة بينما هرع المارة لإنقاذه.ووقعت محاولة السطو المروعة في الساعة 9:15 مساء يوم السبت في هونسلو، غرب لندن.وتم تصوير الهجوم المقزز بواسطة كاميرات المراقبة من زاويتين مختلفتين في الشارع.ويمكن رؤية ثلاثة شبان وهم ينفذون الهجوم، ويتم دفع الرجل، البالغ من العمر 60 عامًا، وهو أحد أفراد طائفة السيخ، والذي يرتدي اللون الأبيض، إلى الأرض.لكن الثلاثي هرب بعد ذلك عندما أتى شهود لمساعدته، وأصيب المتقاعد في كتفه خلال الهجوم.وقالت الشرطة إنه لم يتم اعتقال أي شخص لكن التحقيقات مستمرة.

