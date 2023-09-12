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ولدت طفلها في الجزء الخلفي من السيارة على جانب الطريق... إليكم القصة الكاملة! (صور)

ولدت طفلها في الجزء الخلفي من السيارة على جانب الطريق... إليكم القصة الكاملة! (صور)





وفي التفاصيل، دخلت لورين ويليامز، 24 عامًا، من موريستون في سوانسي، في مرحلة المخاض بعد أن نزلت ماء الرحم لديها أثناء قيامها بتنظيف الألعاب، وفق ما نقل موقع



وقامت والدتها، هايلي ويليامز، 54 عامًا، وشقيقتها ديانا باس، 33 عامًا، وشريكها لوك سيرماندل، 28 عامًا، بوضعها في الجزء الخلفي من سيارتهم ذات السبعة مقاعد وتوجهوا بسرعة إلى مستشفى سينغلتون في سوانسي.



ولكن بعد 15 دقيقة فقط من انطلاق الرحلة من منزلها، شعرت لورين بالحاجة في الدفع.



وتوقفت ديانا على طريق بالقرب من تيرديوناو، وقفزت هايلي من السيارة إلى الخلف لمساعدة ابنتها في ولادة مولودها الجديد.



وعلى بعد 20 دقيقة من المستشفى، طلبوا من خدمات الطوارئ التحدث معهم عبر الهاتف عن وضعهم.



وبعد وصول الطفل هاربر راي، البالغ من العمر الآن 11 شهرًا، في الساعة 3.03 صباحًا في 9 آب 2022، تم نقل الوالدة وابنها إلى المستشفى حيث قام المسعفون بفحصهما ومنحهما الإذن بالعودة إلى المنزل.



وقالت لورين، وهي مقدمة رعاية سابقة ولكنها الآن أم وربة منزل: "ما زلت لا أستطيع التغلب على ما حدث بالفعل، إنه حقًا جنون".



وتابعت: "لم يكن من الممكن لأي شخص أن يتنبأ بأن هذا سيحدث... لو وصلنا إلى المستشفى، لم تكن أختي لتتمكن من التواجد في الغرفة لرؤيتي وأنا ألد.... بطريقة ما كانت تلك اللحظة حلوة ومريرة بالنسبة لنا جميعا." كشفت امرأة كيف أنجبت مولودها في الجزء الخلفي من سيارة فوكسهول زافيرا سافيرا على جانب الطريق، وكيف تحولت والدتها إلى قابلة لتلد الطفل.وفي التفاصيل، دخلت لورين ويليامز، 24 عامًا، من موريستون في سوانسي، في مرحلة المخاض بعد أن نزلت ماء الرحم لديها أثناء قيامها بتنظيف الألعاب، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وقامت والدتها، هايلي ويليامز، 54 عامًا، وشقيقتها ديانا باس، 33 عامًا، وشريكها لوك سيرماندل، 28 عامًا، بوضعها في الجزء الخلفي من سيارتهم ذات السبعة مقاعد وتوجهوا بسرعة إلى مستشفى سينغلتون في سوانسي.ولكن بعد 15 دقيقة فقط من انطلاق الرحلة من منزلها، شعرت لورين بالحاجة في الدفع.وتوقفت ديانا على طريق بالقرب من تيرديوناو، وقفزت هايلي من السيارة إلى الخلف لمساعدة ابنتها في ولادة مولودها الجديد.وعلى بعد 20 دقيقة من المستشفى، طلبوا من خدمات الطوارئ التحدث معهم عبر الهاتف عن وضعهم.وبعد وصول الطفل هاربر راي، البالغ من العمر الآن 11 شهرًا، في الساعة 3.03 صباحًا في 9 آب 2022، تم نقل الوالدة وابنها إلى المستشفى حيث قام المسعفون بفحصهما ومنحهما الإذن بالعودة إلى المنزل.وقالت لورين، وهي مقدمة رعاية سابقة ولكنها الآن أم وربة منزل: "ما زلت لا أستطيع التغلب على ما حدث بالفعل، إنه حقًا جنون".وتابعت: "لم يكن من الممكن لأي شخص أن يتنبأ بأن هذا سيحدث... لو وصلنا إلى المستشفى، لم تكن أختي لتتمكن من التواجد في الغرفة لرؤيتي وأنا ألد.... بطريقة ما كانت تلك اللحظة حلوة ومريرة بالنسبة لنا جميعا."

