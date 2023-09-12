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حادثة غريبة داخل باص... شابة مريضة رفضت التخلي عن مقعدها في الحافلة فجلست سيدة مسنة في حضنها!

حادثة غريبة داخل باص... شابة مريضة رفضت التخلي عن مقعدها في الحافلة فجلست سيدة مسنة في حضنها!







وأوضحت صحيفة "ريديتور" التي لم تذكر اسم الفتاة، أن الأخيرة تعاني من "أمراض مزمنة وآلام مزمنة في الظهر والورك"، وبالتالي نادرا ما تستقل الحافلة، وبدلا من ذلك تختار أن تقود نفسها أو تجعل شخصا آخر يقودها للتخفيف من الألم، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور".



ومع ذلك، قررت الشابة، على عكس العادة، أن تستقل الحافلة ذات يوم.



ولم يمض وقت طويل قبل أن تقترب منها سيدة مسنة وتحول رحلتها في وسائل النقل العام إلى رحلة من الجحيم.



وفي منشورعبر Reddit تم سرد ما حصل كالتالي: "في المحطة التالية، صعدت سيدة تدعى كارين، إلى الحافلة ووقفت بجواري ونظرة الاستياء على وجهها، وقالت لي هل تعلمين أن هناك كبار السن في الحافلة يحتاجون إلى الجلوس؟ الناس مثلي!". أثارت راكبة حافلة مصابة بأمراض وآلام مزمنة التعاطف عبر الإنترنت بعد أن ورد أنها لم تتخلَ عن مقعدها في الحافلة لـ "كارين" المسنة - التي قررت بعد ذلك الجلوس في حضنها بدلاً من ذلك، وفق ما نقل موقع نيويرك بوست وأوضحت صحيفة "ريديتور" التي لم تذكر اسم الفتاة، أن الأخيرة تعاني من "أمراض مزمنة وآلام مزمنة في الظهر والورك"، وبالتالي نادرا ما تستقل الحافلة، وبدلا من ذلك تختار أن تقود نفسها أو تجعل شخصا آخر يقودها للتخفيف من الألم، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور".ومع ذلك، قررت الشابة، على عكس العادة، أن تستقل الحافلة ذات يوم.ولم يمض وقت طويل قبل أن تقترب منها سيدة مسنة وتحول رحلتها في وسائل النقل العام إلى رحلة من الجحيم.وفي منشورعبر Reddit تم سرد ما حصل كالتالي: "في المحطة التالية، صعدت سيدة تدعى كارين، إلى الحافلة ووقفت بجواري ونظرة الاستياء على وجهها، وقالت لي هل تعلمين أن هناك كبار السن في الحافلة يحتاجون إلى الجلوس؟ الناس مثلي!". وحاولت الشابة شرح وضعها الصحي ولكن دون جدوى، وأخبرتها أن "قد أبدو بصحة جيدة، لكنني لست كذلك، ويمكن للشباب أن يصابوا بالمرض أيضًا لذا من فضلك اتركني وشأني."



ووصلت الأمور إلى ذروتها بعد أن قررت الراكبة الأكبر سنًا الجلوس في حضن الشابة.





