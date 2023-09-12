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التقت به عبر تطبيق مواعدة ثم هددته بالإبلاغ عنه بتهمة الاغتصاب... قصة غريبة واتهامات مزعومة وهذا ما حصل!
منوعات
2023-09-12 | 14:26
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التقت به عبر تطبيق مواعدة ثم هددته بالإبلاغ عنه بتهمة الاغتصاب... قصة غريبة واتهامات مزعومة وهذا ما حصل!
التقت به عبر تطبيق مواعدة ثم هددته بالإبلاغ عنه بتهمة الاغتصاب... قصة غريبة لاتهامات مزعومة وهذا ما حصل!
حكم بالسجن لأكثر من عامين على امرأة هددت بالإبلاغ عن رجل بتهمة الاغتصاب إذا لم يدفع لها 5000 جنيه إسترليني، بعد أن مارسا الجنس بالتراضي.
وقامت طاهرة غوربانلو، 34 عامًا، بابتزاز ضحيتها بعد مقابلته من خلال تطبيق للمواعدة عبر الإنترنت في آذار 2021، حسبما استمعت محكمة نوتنغهام كراون.
واستمعت المحكمة إلى أنهما استهلا الدردشة مع بعضهما البعض قبل الترتيب للقاء في منزل الضحية في نوتنغهام في 12 آذار من ذلك العام، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل.
غوربانلو، من لاثورن العليا، وارويكشاير، تناولت مشروبًا مع الضحية قبل ممارسة الجنس بالتراضي، وبعد ذلك أدلت غوربانلو بملاحظة مفادها أنه سيتعين عليه دفع ثمن ممارسة الجنس في المرة القادمة.
ورفض الضحية ذلك واعتبره مزحة وافترقا بأسلوب طبيعي لكنها أرسلت له خلال الأيام التالية رسائل تحاول ابتزازه للحصول على الأموال منه.
وزعمت غوربانلو أنها أصيبت وتتألم وأنه سيتم تغريمه 30 ألف جنيه إسترليني إذا تم إبلاغ الشرطة بادعاء ارتكاب جريمة جنسية.
ثم أرسلت له غوربانلو بياناتها المصرفية مطالبة بتحويل 5000 جنيه إسترليني وإلا ستذهب إلى الشرطة وتتهمه بـ "العنف الجنسي".
وأبلغ الضحية على الفور الضباط بالتهديدات وتم فتح تحقيق في عملية اغتصابها المزيفة.
وتم القبض على غوربانلو وأخبرت الضباط أنها كانت ضحية للعنف الجنسي، لكنها رفضت تقديم أي بيان مكتوب أو التوقيع على التعليقات التي أدلت بها.
وبعد إطلاق سراحها بكفالة، اتصلت بالشرطة مرة أخرى في 20 آذار 2021 لتقديم ادعاء مضاد بالاغتصاب ضد الرجل.
وقالت شرطة نوتنغهامشاير إن المحققين أجروا تحقيقات في كلا الادعاءين، لكنهم لم يعثروا على أي دليل على أن غوربانلو كانت ضحية أي جريمة جنسية.
وكشفت سجلات الهاتف المحمول أيضًا عن محاولات غوربانلو لابتزاز الرجل.
ونتبيّن أنها بحثت في وعبر غوغل عن "غرامة العنف الجنسي" و"تعريف العنف الجنسي" في اليوم التالي للاغتصاب المزعوم.
ولم يدل غربانلو بأي تعليق خلال المقابلات التي أجرتها الشرطة، لكنه أقر في نهاية المطاف بذنبه في قضية الابتزاز بعد أكثر من عامين في مايو/أيار.
وقد سُجنت لمدة عامين وثلاثة أشهر في محكمة نوتنغهام كراون لإصدار الحكم يوم الأربعاء الماضي، 6 سبتمبر.
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