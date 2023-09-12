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"لقد كنت محاطًا بثاني أكبر سمكة قرش في العالم"... المشهد لا يصدق! (فيديو)

"لقد كنت محاطًا بثاني أكبر سمكة قرش في العالم"... المشهد لا يصدق! (فيديو)







وكان راكب التجديف البالغ من العمر 28 عامًا قبالة الساحل الاسكتلندي في ميناء دنبار بشرق لوثيان الأسبوع الفائت عندما اكتشف سمكة القرش المتشمس وسجل مواجهته بالفيديو، ووصفها بأنها "أفضل لقاء للحياة البرية على الإطلاق"، وفق ما نقل موقع



وقال جاكوب: "لقد غادرت ميناء دنبار، ولم أقم بالتجديف إلا لمدة 20 دقيقة فقط عندما لاحظت وجود مجموعة من العوالق في الماء".



وذلك عندما لاحظ اثنين من أسماك القرش المتشمسة في الماء.



وأضاف: "ثم بدأت إحدى أسماك القرش تتجه في اتجاهي، الأمر الذي جعلني أشعر ببعض الخوف في البداية".



وتابع: "لحسن الحظ، بسبب الوقت والظروف الجوية وقلة التيار، تمكنت من البقاء ساكنًا قدر الإمكان، لذلك لم أتحرك أو أجدف أو أقوم بحركات سريعة."



ولحسن الحظ بالنسبة لألين، تعتبر أسماك القرش المتشمسة على نطاق واسع عمالقة لطفاء، فهي لا تشكل أي تهديد للبشر. كان جاكوب ألين يستمتع بيومه في الماء عندما أحاطت به فجأة ثاني أكبر سمكة قرش في العالم، والتي يبلغ طولها 25 قدمًا.وكان راكب التجديف البالغ من العمر 28 عامًا قبالة الساحل الاسكتلندي في ميناء دنبار بشرق لوثيان الأسبوع الفائت عندما اكتشف سمكة القرش المتشمس وسجل مواجهته بالفيديو، ووصفها بأنها "أفضل لقاء للحياة البرية على الإطلاق"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وقال جاكوب: "لقد غادرت ميناء دنبار، ولم أقم بالتجديف إلا لمدة 20 دقيقة فقط عندما لاحظت وجود مجموعة من العوالق في الماء".وذلك عندما لاحظ اثنين من أسماك القرش المتشمسة في الماء.وأضاف: "ثم بدأت إحدى أسماك القرش تتجه في اتجاهي، الأمر الذي جعلني أشعر ببعض الخوف في البداية".وتابع: "لحسن الحظ، بسبب الوقت والظروف الجوية وقلة التيار، تمكنت من البقاء ساكنًا قدر الإمكان، لذلك لم أتحرك أو أجدف أو أقوم بحركات سريعة."ولحسن الحظ بالنسبة لألين، تعتبر أسماك القرش المتشمسة على نطاق واسع عمالقة لطفاء، فهي لا تشكل أي تهديد للبشر.