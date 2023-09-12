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صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب وهذا هو السبب!

منوعات
2023-09-12 | 15:35
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صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب وهذا هو السبب!
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صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب وهذا هو السبب!

صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب!

تحدثت امرأة تدعي أنها تمتلك "أكبر شفاه في العالم" عن مشاكل المواعدة التي تواجهها لأنها تسعى بشدة للعثور على الشخص المناسب. 

واعترفت أندريا إيفانوفا البالغة من العمر 25 عامًا بأنها "تعاني للعثور على الحب" بسبب مظهرها "المتطرف"، حيث أنفقت ما يقدر بنحو 1600 جنيه إسترليني على حشو عظام الوجنة وحدها، على أمل تحقيق رقم قياسي جديد لأكبر خدود في العالم. 

لكن الأطباء الآن قلقون بشأن حقن المزيد من الحشو في وجهها، وفق ما نقل موقع ميرور.

حتى أن أندريا قررت التسجيل للظهور في برنامج المواعدة التلفزيوني الشهير The Bachelor في محاولة للعثور على الحب، ولكن للأسف لم تكن متقدمة بطلب ناجح كما قيل لها.

هذا وكشفت الشخصية البلغارية المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا أن العديد من العيادات التجميلية رفضت منحها المزيد من الحشو على وجهها المحدد جيدًا بالفعل لأنه قد يكون "قاتلًا" لكنها لا تخطط للتوقف في أي وقت قريب - على الرغم من تأثير ذلك على حياتها العاطفية.
 

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العالم:

أعاني

للعثور

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