الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب وهذا هو السبب!
منوعات
2023-09-12 | 15:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب وهذا هو السبب!
صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب!
تحدثت امرأة تدعي أنها تمتلك "أكبر شفاه في العالم" عن مشاكل المواعدة التي تواجهها لأنها تسعى بشدة للعثور على الشخص المناسب.
واعترفت أندريا إيفانوفا البالغة من العمر 25 عامًا بأنها "تعاني للعثور على الحب" بسبب مظهرها "المتطرف"، حيث أنفقت ما يقدر بنحو 1600 جنيه إسترليني على حشو عظام الوجنة وحدها، على أمل تحقيق رقم قياسي جديد لأكبر خدود في العالم.
لكن الأطباء الآن قلقون بشأن حقن المزيد من الحشو في وجهها، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
حتى أن أندريا قررت التسجيل للظهور في برنامج المواعدة التلفزيوني الشهير The Bachelor في محاولة للعثور على الحب، ولكن للأسف لم تكن متقدمة بطلب ناجح كما قيل لها.
هذا وكشفت الشخصية البلغارية المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا أن العديد من العيادات التجميلية رفضت منحها المزيد من الحشو على وجهها المحدد جيدًا بالفعل لأنه قد يكون "قاتلًا" لكنها لا تخطط للتوقف في أي وقت قريب - على الرغم من تأثير ذلك على حياتها العاطفية.
آخر الأخبار
منوعات
العالم:
أعاني
للعثور
السبب!
التالي
اختفت من منزلها فعثر عليها فاقدة للوعي... مصرع ابنه السنتين بطريقة "غامضة" والقبض على المشتبه بها!
معلمة اعتدت على عدد من تلاميذها وحملت بطفلين من طالبين... إليكم القصة الكاملة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
15:07
"لقد كنت محاطًا بثاني أكبر سمكة قرش في العالم"... المشهد لا يصدق! (فيديو)
منوعات
15:07
"لقد كنت محاطًا بثاني أكبر سمكة قرش في العالم"... المشهد لا يصدق! (فيديو)
0
منوعات
2023-09-11
"أريد أن أحصل على أكبر ثديين بالعالم"... خضعت لعمليات متتالية لتكبير نهديها حتى أصبحا بحجم طفل حديث الولادة! (صور)
منوعات
2023-09-11
"أريد أن أحصل على أكبر ثديين بالعالم"... خضعت لعمليات متتالية لتكبير نهديها حتى أصبحا بحجم طفل حديث الولادة! (صور)
0
رياضة
2023-09-08
منافسات بطولة العالم للروغبي تنطلق الليلة مع مباراة قوية بين صاحبة الأرض ونيوزيلندا
رياضة
2023-09-08
منافسات بطولة العالم للروغبي تنطلق الليلة مع مباراة قوية بين صاحبة الأرض ونيوزيلندا
0
منوعات
2023-09-05
منظمة غير حكومية تنقذ أكبر موقع لتربية وحيد القرن في العالم
منوعات
2023-09-05
منظمة غير حكومية تنقذ أكبر موقع لتربية وحيد القرن في العالم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:47
وضعوا طفلة في الفرن ثم في الثلاجة ومارسوا السحر والشعوذات... انتهاكات واعتداءات مرعبة على أطفال وحيوانات!
منوعات
16:47
وضعوا طفلة في الفرن ثم في الثلاجة ومارسوا السحر والشعوذات... انتهاكات واعتداءات مرعبة على أطفال وحيوانات!
0
منوعات
16:18
" كان يحب الماء وهذا آخر ما طلبه مني"... أغرقوا إبن الـ6 أعوام بعد أن عذبوه واحتجزوه في قفص للكلاب: هوية الفاعل صادمة!
منوعات
16:18
" كان يحب الماء وهذا آخر ما طلبه مني"... أغرقوا إبن الـ6 أعوام بعد أن عذبوه واحتجزوه في قفص للكلاب: هوية الفاعل صادمة!
0
منوعات
16:06
بعد مرور حوالي 40 سنة على العثور على جثة طفلة داخل كيس بلاستيكي في الغابة... هوية قاتل "بيبي ماري" كُشفت!
منوعات
16:06
بعد مرور حوالي 40 سنة على العثور على جثة طفلة داخل كيس بلاستيكي في الغابة... هوية قاتل "بيبي ماري" كُشفت!
0
منوعات
15:07
"لقد كنت محاطًا بثاني أكبر سمكة قرش في العالم"... المشهد لا يصدق! (فيديو)
منوعات
15:07
"لقد كنت محاطًا بثاني أكبر سمكة قرش في العالم"... المشهد لا يصدق! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-28
أهلا بهالطلة من أجمل المناظر في بقرزلا...حيث الشلالات والمطاعم والمغامرة
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-28
أهلا بهالطلة من أجمل المناظر في بقرزلا...حيث الشلالات والمطاعم والمغامرة
0
منوعات
2023-08-15
مُنعت من الإجهاض... طفلة تُجبر على الولادة بعد تعرضها للاغتصاب ووالدتها تكشف: "لم تكن تعلم كيفية انجاب الاطفال"!
منوعات
2023-08-15
مُنعت من الإجهاض... طفلة تُجبر على الولادة بعد تعرضها للاغتصاب ووالدتها تكشف: "لم تكن تعلم كيفية انجاب الاطفال"!
0
أخبار لبنان
2023-09-01
وزارة التربية تنفي ما يتم نشره عن تأخير العام الدراسي في المدارس الرسمية
أخبار لبنان
2023-09-01
وزارة التربية تنفي ما يتم نشره عن تأخير العام الدراسي في المدارس الرسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-11
لبنان خارج صفقة كبيرة.. ما هي ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-11
لبنان خارج صفقة كبيرة.. ما هي ولماذا؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
0
أخبار دولية
13:39
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
أخبار دولية
13:39
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
0
رياضة
13:35
المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم
رياضة
13:35
المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
منكوبو الزلزال وحيدون في المناطق النائية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
منكوبو الزلزال وحيدون في المناطق النائية
0
أخبار دولية
13:25
غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها الى مستنقعات... كيف وصلت العاصفة وما اسباب هذه الفيضانات؟
أخبار دولية
13:25
غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها الى مستنقعات... كيف وصلت العاصفة وما اسباب هذه الفيضانات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انجاز موازنة ٢٠٢٤..فماذا تتضمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انجاز موازنة ٢٠٢٤..فماذا تتضمن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:47
وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات
خبر عاجل
10:47
وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات
2
خبر عاجل
12:36
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
خبر عاجل
12:36
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
3
منوعات
08:37
سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)
منوعات
08:37
سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:16
مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟
5
منوعات
14:10
مراسلة تتعرض للتحرش مباشرة على الهواء! (فيديو)
منوعات
14:10
مراسلة تتعرض للتحرش مباشرة على الهواء! (فيديو)
6
منوعات
15:35
صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب وهذا هو السبب!
منوعات
15:35
صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب وهذا هو السبب!
7
فنّ
07:31
ابن نادين الراسي في لقطة رومانسية مع حبيبته... هل يستعد لدخول القفص الذهبي قريباً؟
فنّ
07:31
ابن نادين الراسي في لقطة رومانسية مع حبيبته... هل يستعد لدخول القفص الذهبي قريباً؟
8
منوعات
16:18
" كان يحب الماء وهذا آخر ما طلبه مني"... أغرقوا إبن الـ6 أعوام بعد أن عذبوه واحتجزوه في قفص للكلاب: هوية الفاعل صادمة!
منوعات
16:18
" كان يحب الماء وهذا آخر ما طلبه مني"... أغرقوا إبن الـ6 أعوام بعد أن عذبوه واحتجزوه في قفص للكلاب: هوية الفاعل صادمة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More