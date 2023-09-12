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بعد مرور حوالي 40 سنة على العثور على جثة طفلة داخل كيس بلاستيكي في الغابة... هوية قاتل "بيبي ماري" كُشفت!
منوعات
2023-09-12 | 16:06
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بعد مرور حوالي 40 سنة على العثور على جثة طفلة داخل كيس بلاستيكي في الغابة... هوية قاتل "بيبي ماري" كُشفت!
بعد مرور حوالي 40 سنة على العثور على جثة طفلة داخل كيس بلاستيكي في الغابة... هوية قاتل "بيبي ماري" كُشفت!
تواجه امرأة من ولاية كارولينا الجنوبية اتهامات بالقتل غير العمد بعد أنها تركت طفلها الرضيع في كيس بلاستيكي في الغابة في نيوجيرسي منذ ما يقرب من 40 عامًا، حسبما أعلنت السلطات في مؤتمر صحفي في مقاطعة موريس بولاية نيوجيرسي.
ولم يتم ذكر اسم المرأة لأنها كانت قاصرا عند وفاة الرضيع، مما يجعل هذه "حالة فريدة حقًا"، كما قال رئيس شرطة بلدة ميندهام، روس جونسون، لمجلة
PEOPLE
.
وبدأت القضية عشية عيد الميلاد عام 1984، عندما عثر صبيان على "مولود متوفى" في منطقة غابات نائية في بلدة ميندهام بولاية نيوجيرسي، حسبما قال المدعي العام لمقاطعة موريس روبرت جيه كارول في المؤتمر الصحفي الأسبوع الفائت.
وأطلق قسيس قسم شرطة بلدة ميندهام على الطفلة اسم "بيبي ماري" وأصبحت رمزًا في المنطقة منذ ذلك الحين، حيث اجتمع المجتمع معًا لتكريمها كل عام في ذكرى وفاتها.
وتم العثور عليها في كيس بلاستيكي ملفوف بمنشفة وحبلها السري لا يزال متصلاً بها. وحكم على الوفاة بأنها جريمة قتل في ذلك الوقت، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام في مقاطعة موريس.
وتم التعرف على الأم في وقت سابق من هذا العام بمساعدة تقنية الحمض النووي، وفي 24 نيسان، تم اتهامها رسميًا بتهمة القتل غير العمد باعتبارها حدثًا جانحًا.
وهي تقيم حاليا في ولاية كارولينا الجنوبية. ولم تكشف السلطات عن مكانها أو أي معلومات أخرى. وقال كارول إن إدارة شرطة مقاطعة ريتشلاند في ساوث كارولينا ساعدت في التحقيق.
وتم القبض عليها في نيسان، ومثلت أمام قاض في محكمة في نيوجيرسي.
وتم إطلاق سراحها بعد ذلك وتتم مراقبتها، كما يقول جونسون لمجلة PEOPLE.
وعلى الرغم من أنه تم التعرف على الأم وتوجيه التهم إليها في نيسان في ولاية كارولينا الجنوبية، إلا أنها اضطرت إلى الحضور إلى نيوجيرسي، وهي عملية تسليم استغرقت شهورًا، كما يقول جونسون.
وقال المدعي العام في المؤتمر الصحفي إن الأب كان يبلغ من العمر 19 عاما وقت وفاة الطفلة، وتوفي عام 2009. وكانت الأم تبلغ من العمر 17 عاما، بحسب المؤتمر الصحفي.
وقالت السلطات إنه على الرغم من متابعة القضية على مر السنين، إلا أنها كانت موضوع التركيز المتجدد في عام 2014 مع اقتراب الذكرى الثلاثين لوفاة الطفلة.
"منذ حوالي عامين، بدأت أدلة الحمض النووي تصبح مهمة،" يقول جونسون لمجلة PEOPLE. "منذ حوالي عام، تمكنا من التعرف على بعض الأشخاص وفي نهاية المطاف الأب".
ويقول إنه بمجرد أن عرفوا هوية الأب، قاموا بتتبع الأدلة ومن خلال مزيد من التحقيقات، تم التعرف على الأم.
وقال كارول في المؤتمر الصحفي إن الأب والأم كانا في المدرسة وقت الوفاة، وكانا يعيشان في مقاطعة موريس.
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