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" كان يحب الماء وهذا آخر ما طلبه مني"... أغرقوا إبن الـ6 أعوام بعد أن عذبوه واحتجزوه في قفص للكلاب: هوية الفاعل صادمة!

" كان يحب الماء وهذا آخر ما طلبه مني"... أغرقوا إبن الـ6 أعوام بعد أن عذبوه واحتجزوه في قفص للكلاب: هوية الفاعل صادمة!







وقبل وفاة أنتوني، كان "طفلًا سعيدًا حقًا" يحب السباحة وصيد الأسماك، وفقًا لوالده وأمه بالتبني، اللذين شاركا ذكرياتهما مع مجلة



وتقول كاسي ميتزجر بصوت متقطع: "كان يحب الماء حقًا، وكان يحب السباحة... أخذناه إلى منزل والدتي لحضور حفل عيد ميلاده الثاني لأن لديها حوض سباحة وكان يحب السباحة والتواجد حول الماء."



ميتزجر، وهي مدرسة قامت برعاية أنتوني لبضعة أشهر عندما كان رضيعًا، استعادت الذكريات بعد أيام من توجيه الاتهام إلى والدة الصبي البيولوجية وزوجها، أليز وتري سيمور، بتهم القتل من الدرجة الأولى فيما يتعلق بقتله في نيسان.



أثناء قيام الشرطة بالتحقيق في القضية، اكتشفوا إساءة معاملة طويلة الأمد يُزعم أن أنتوني عانى منها على يد عائلة سيمورز، وفقًا لإفادة خطية استعرضتها مجلة PEOPLE.

وزعمت الإفادة الخطية أن أنتوني تعرض للضرب واحتجز في قفص للكلاب، وأن المشتبه بهم تلقوا رشوة بـ "مكافآت" لإخوته للانضمام إلى الإساءة.

وتوفي أنتوني في غضون أشهر عدة من احتجازه لدى عائلة سيمورز.



أندريه روس، والد أنتوني، الذي قام بتربيته خلال معظم سنواته الأربع الأخيرة، يقول للناس إن ابنه كان "شخصًا نشيطًا".



كان يحب صيد الأسماك، تمامًا مثل ابنه أندريه الذي يعمل صيادًا تجاريًا. في عامه الأول، رافقه أنتوني في رحلة عمل على متن قارب.



ويتذكر أندريه قائلاً: "لقد اصطاد سمكة الراي اللساع التي يبلغ وزنها 25 رطلاً".



الآن، بعد أربعة أشهر من وفاة أنتوني، يتذكر أندريه محادثته الأخيرة مع ابنه كلمة بكلمة.



كان طلب أنتوني الأخير عبارة عن هدية عيد ميلاد من والده: "أبي، عيد ميلادي قادم، وأخبرني أنه يريد جهاز Nintendo Switch، والكثير من ألعاب Paw Patrol"، كما يتذكر أندريه.



لكن الجزء الذي يتذكره أندريه من المحادثة هو الوداع الصعب الذي مر به الاثنان عندما أخبره أندريه أنه يجب عليه المغادرة في رحلة صيد، والتي تأخذه أحيانًا إلى الخارج لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.



عندما أخبر أندريه أنتوني أنه بحاجة إلى إنهاء المكالمة، توسل إليه الطفل ألا يذهب - وفقًا لأندريه، قال أنتوني: "هيا يا أبي، لا تفعل بي هكذا. هيا نذهب لصيد السمك!"



وبحلول الوقت الذي عاد فيه أندريه من رحلة الصيد، كان أنتوني قد مات.



في 22 نيسان، استجابت الشرطة لمكالمة استغاثة في مقر إقامة سيمور؛ ويُزعم أن الزوجين أخبرا الشرطة أن أنتوني مات منتحراً.



لكن الشرطة سرعان ما اشتبهت بخلاف ذلك: فبعد نقل الطفل إلى مستشفيين مختلفين، أثار العاملون في كلا المرفقين قلقهم بعد ملاحظة علامات سوء المعاملة المحتملة على المدى الطويل، بما في ذلك الندوب.



وبعد يومين، أُعلن عن وفاة أنتوني.



الآن، أندريه عاطل عن العمل، وقد أثرت وفاة ابنه على صحته العقلية.



وقال إنه قام مؤخرًا بقطع إصبعه عن طريق الخطأ لأنه لم يستطع "التوقف عن التفكير في هذا الموقف".



وأضاف: "لا أحد مستعد لخسارة طفله مثلما فقدت ابني".



ويتم احتجاز عائلة سيمورز بدون كفالة وتواجه عددًا كبيرًا من التهم بما في ذلك القتل من الدرجة الأولى وإساءة معاملة الأطفال.



أحب أنتوني روس الماء، مما جعل الأمر أكثر مأساوية أن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات غرق حتى الموت، على يد زوج والدته، بحسب الشرطة.وقبل وفاة أنتوني، كان "طفلًا سعيدًا حقًا" يحب السباحة وصيد الأسماك، وفقًا لوالده وأمه بالتبني، اللذين شاركا ذكرياتهما مع مجلة PEOPLE وتقول كاسي ميتزجر بصوت متقطع: "كان يحب الماء حقًا، وكان يحب السباحة... أخذناه إلى منزل والدتي لحضور حفل عيد ميلاده الثاني لأن لديها حوض سباحة وكان يحب السباحة والتواجد حول الماء."ميتزجر، وهي مدرسة قامت برعاية أنتوني لبضعة أشهر عندما كان رضيعًا، استعادت الذكريات بعد أيام من توجيه الاتهام إلى والدة الصبي البيولوجية وزوجها، أليز وتري سيمور، بتهم القتل من الدرجة الأولى فيما يتعلق بقتله في نيسان.أثناء قيام الشرطة بالتحقيق في القضية، اكتشفوا إساءة معاملة طويلة الأمد يُزعم أن أنتوني عانى منها على يد عائلة سيمورز، وفقًا لإفادة خطية استعرضتها مجلة PEOPLE.وزعمت الإفادة الخطية أن أنتوني تعرض للضرب واحتجز في قفص للكلاب، وأن المشتبه بهم تلقوا رشوة بـ "مكافآت" لإخوته للانضمام إلى الإساءة.وتوفي أنتوني في غضون أشهر عدة من احتجازه لدى عائلة سيمورز.أندريه روس، والد أنتوني، الذي قام بتربيته خلال معظم سنواته الأربع الأخيرة، يقول للناس إن ابنه كان "شخصًا نشيطًا".كان يحب صيد الأسماك، تمامًا مثل ابنه أندريه الذي يعمل صيادًا تجاريًا. في عامه الأول، رافقه أنتوني في رحلة عمل على متن قارب.ويتذكر أندريه قائلاً: "لقد اصطاد سمكة الراي اللساع التي يبلغ وزنها 25 رطلاً".الآن، بعد أربعة أشهر من وفاة أنتوني، يتذكر أندريه محادثته الأخيرة مع ابنه كلمة بكلمة.كان طلب أنتوني الأخير عبارة عن هدية عيد ميلاد من والده: "أبي، عيد ميلادي قادم، وأخبرني أنه يريد جهاز Nintendo Switch، والكثير من ألعاب Paw Patrol"، كما يتذكر أندريه.لكن الجزء الذي يتذكره أندريه من المحادثة هو الوداع الصعب الذي مر به الاثنان عندما أخبره أندريه أنه يجب عليه المغادرة في رحلة صيد، والتي تأخذه أحيانًا إلى الخارج لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.عندما أخبر أندريه أنتوني أنه بحاجة إلى إنهاء المكالمة، توسل إليه الطفل ألا يذهب - وفقًا لأندريه، قال أنتوني: "هيا يا أبي، لا تفعل بي هكذا. هيا نذهب لصيد السمك!"وبحلول الوقت الذي عاد فيه أندريه من رحلة الصيد، كان أنتوني قد مات.في 22 نيسان، استجابت الشرطة لمكالمة استغاثة في مقر إقامة سيمور؛ ويُزعم أن الزوجين أخبرا الشرطة أن أنتوني مات منتحراً.لكن الشرطة سرعان ما اشتبهت بخلاف ذلك: فبعد نقل الطفل إلى مستشفيين مختلفين، أثار العاملون في كلا المرفقين قلقهم بعد ملاحظة علامات سوء المعاملة المحتملة على المدى الطويل، بما في ذلك الندوب.وبعد يومين، أُعلن عن وفاة أنتوني.الآن، أندريه عاطل عن العمل، وقد أثرت وفاة ابنه على صحته العقلية.وقال إنه قام مؤخرًا بقطع إصبعه عن طريق الخطأ لأنه لم يستطع "التوقف عن التفكير في هذا الموقف".وأضاف: "لا أحد مستعد لخسارة طفله مثلما فقدت ابني".ويتم احتجاز عائلة سيمورز بدون كفالة وتواجه عددًا كبيرًا من التهم بما في ذلك القتل من الدرجة الأولى وإساءة معاملة الأطفال.