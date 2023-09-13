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عيد ميلاد ابنة الـ13 سنة يتحول إلى كارثة... القيء انتشر في كل المكان وهذا ما حدث!

عيد ميلاد ابنة الـ13 سنة يتحول إلى كارثة... القيء انتشر في كل المكان وهذا ما حدث!





وكانت المجموعة تحتفل بعيد ميلاد ابنة أريال أرياس في مطعم ياباني معروف في لونغ آيلاند عندما مرضن، إلى جانب ما لا يقل عن عشرين آخرين من رواد المطعم، بما في ذلك امرأة حامل.



وقال شهود في المطعم، بالقرب من جامعة ستوني بروك، إن المشهد كان "مؤلما" حيث كان الناس يتقيؤون داخل وخارج المكان، وفق مانقل موقع



وقالت أرياس لقناة الأخبار 12: "لقد كان الأمر صادمًا. كانت إحدى الفتيات تتقيأ بشكل عنيف...".



ويعتقد والدا فتاة عيد الميلاد أن الأرز هو السبب في الأعراض المروعة.



حيث طلب جميع المجتمعين في الحفلة أطعمة مختلفة، بما في ذلك الدجاج ولحم البقر والخضروات، لكن الأرز كان العامل المشترك الوحيد بين كل الأطباق.



وتمكن رواد المطعم الآخرون الذين كانوا يجلسون في البار وطلبوا المأكولات البحرية من تجنب الأعراض المروعة.

انتهى الأمر بــ12 فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في المستشفى بسبب التسمم الغذائي بعد إصابتهن بالمرض والقيء إثر تناول الطعام في مطعم لحوم ياباني في نيويورك.وكانت المجموعة تحتفل بعيد ميلاد ابنة أريال أرياس في مطعم ياباني معروف في لونغ آيلاند عندما مرضن، إلى جانب ما لا يقل عن عشرين آخرين من رواد المطعم، بما في ذلك امرأة حامل.وقال شهود في المطعم، بالقرب من جامعة ستوني بروك، إن المشهد كان "مؤلما" حيث كان الناس يتقيؤون داخل وخارج المكان، وفق مانقل موقع دايلي ميل وقالت أرياس لقناة الأخبار 12: "لقد كان الأمر صادمًا. كانت إحدى الفتيات تتقيأ بشكل عنيف...".ويعتقد والدا فتاة عيد الميلاد أن الأرز هو السبب في الأعراض المروعة.حيث طلب جميع المجتمعين في الحفلة أطعمة مختلفة، بما في ذلك الدجاج ولحم البقر والخضروات، لكن الأرز كان العامل المشترك الوحيد بين كل الأطباق.وتمكن رواد المطعم الآخرون الذين كانوا يجلسون في البار وطلبوا المأكولات البحرية من تجنب الأعراض المروعة.