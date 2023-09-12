الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وضعوا طفلة في الفرن ثم في الثلاجة ومارسوا السحر والشعوذات... انتهاكات واعتداءات مرعبة على أطفال وحيوانات!

منوعات
2023-09-12 | 16:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وضعوا طفلة في الفرن ثم في الثلاجة ومارسوا السحر والشعوذات... انتهاكات واعتداءات مرعبة على أطفال وحيوانات!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وضعوا طفلة في الفرن ثم في الثلاجة ومارسوا السحر والشعوذات... انتهاكات واعتداءات مرعبة على أطفال وحيوانات!

وضعوا طفلة في الفرن ثم في الثلاجة ومارسوا السحر والشعوذات... انتهاكات واعتداءات مرعبة على أطفال وحيوانات!

قيل للمحكمة إن فتاة صغيرة "وضعت في الفرن" من قبل مجموعة من "الساحرات" خلال حملة إساءة معاملة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكانت الطفلة واحدة من عدد من الشباب الذين زُعم أنهم تعرضوا للإيذاء، وقيل إن بعضهم تم تصويره بالفيديو.

وزُعم أن مجموعة "الساحرات" وجهت إليها الصولجانات وألقت "تعويذات" عليها.

ويحاكم سبعة رجال وأربع نساء في المحكمة العليا في غلاسكو ويواجهون لائحة اتهام تتضمن إجمالي 32 تهمة يُزعم أنها حدثت في المدينة بين كانون الثاني 2010 وتشرين الأول 2020.

وتشمل الاتهامات أربعة أطفال بتهم الاغتصاب وجرائم جنسية أخرى والسحر ومحاولة القتل.

وأخبر أحد الشهود المحلفين الثلاثاء كيف تعرف على الشباب من خلال عمله ومن الكنيسة.

وتم تنبيه الشرطة في عام 2020 عندما أبلغ الشاهد، الذي يعرف الأطفال، ما قيل له عما قيل إنه حدث.

وقال إنه "مدفوع بمبادئه وضميره" لمساعدة الشباب.

واستمعت المحكمة إلى أن الرجل كان لديه مخاوف بشأن الأطفال لأول مرة في آذار 2020 تقريبًا، بعد حادثة تتعلق بإحدى الفتيات عندما كانوا معها.

وروى الرجل كيف أنه سرعان ما بدأ بتوثيق الادعاءات التي أطلقها عدد من الأطفال بشأن أعضاء المجموعة.

وبعد ذلك، أرسل سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني - التي عُرضت على المحكمة الاثنين - إلى شرطة اسكتلندا تتضمن تفاصيل الاتهامات.

وشمل ذلك ادعاءً بأن إحدى الفتيات "وضعت في الفرن" وأُغلق عليها.

ويُزعم أيضًا أن الطفلة نفسها تم حبسها في الثلاجة ووضعت في خزانة بها "خنافس وعناكب بداخلها".

وفي رسالة بريد إلكتروني أخرى، ورد أن الفتاة نفسها ذكرت أنها "لم يعجبها عندما وجه السحرة صولجاناتهم إليها ووضعوا "تعاويذ" على الطفلة."

ولاحظ الرجل كيف تحدث اثنان من الأطفال الآخرين عن مجموعة من "السحرة والمشعوذين".

وقيل إنه تم حثهم على الانضمام إلى "الممارسات الغامضة".

كما استمعت المحكمة إلى استخدام "لوحة الويغا للتحدث مع الموتى والأرواح".

وذكرت رسالة بريد إلكتروني مزاعم عن "ليالي الاغتصاب" و"ليالي الرقص والجنس" بالإضافة إلى "ليالي قتل الكلاب".

وكان كلب بوردر كولي الذي يملكه أحد "السحرة" من بين الحيوانات التي قيل إنها قُطعت وطعنت حتى الموت.

وظهرت رسالة بريد إلكتروني أخرى في المحكمة تصف بالتفصيل الاعتداء الجنسي المزعوم الذي تورط فيه بعض الأطفال.

كما أُجبرت إحدى الفتيات على تناول المعكرونة الجافة في "منزل الحيوانات".

وقد صرحت الطفلة نفسها لاحقًا: "ليس من اللطيف أن يضحك عليك الناس عندما تتألم".

وسألت المدعية العامة كاث هاربر الرجل عما إذا كان الأطفال قد انزعجوا عند مناقشة أي من الاتهامات.

وأجاب الشاهد: "لقد تحدث الصبي مرات عدة عن أشياء حدثت، ولكن في معظم المناسبات، كان الأمر مجرد واقع ملموس مثل إعادة تشغيله في أذهانهم والتحدث عنه."

آخر الأخبار

منوعات

الفرن

الثلاجة

ومارسوا

السحر

والشعوذات...

انتهاكات

واعتداءات

مرعبة

أطفال

وحيوانات!

LBCI التالي
اختفت من منزلها فعثر عليها فاقدة للوعي... مصرع ابنه السنتين بطريقة "غامضة" والقبض على المشتبه بها!
معلمة اعتدت على عدد من تلاميذها وحملت بطفلين من طالبين... إليكم القصة الكاملة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-05

اغتصبها جامع قمامة ثم قتلها إبن الـ11 سنة... إبنة الـ10 أعوام ضحية جريمة مرعبة داخل منشأة لرعاية الأطفال بالمانيا!

LBCI
منوعات
2023-08-11

في تجربة مرعبة عاشتها أم لطفلين...جهاز المراقبة الخاص بالأطفال ينفجر ويشعل حريقاً داخل المنزل!

LBCI
رياضة
2023-07-07

في رحلة تشمل أعمالاً خيرية مع أطفال صم... النجم الفرنسي مبابي يزور الكاميرون!

LBCI
أخبار دولية
2023-07-06

مقتل طفلة وإصابة أطفال آخرين بجروح في اصطدام سيارة بمدرسة ابتدائية في لندن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:18

" كان يحب الماء وهذا آخر ما طلبه مني"... أغرقوا إبن الـ6 أعوام بعد أن عذبوه واحتجزوه في قفص للكلاب: هوية الفاعل صادمة!

LBCI
منوعات
16:06

بعد مرور حوالي 40 سنة على العثور على جثة طفلة داخل كيس بلاستيكي في الغابة... هوية قاتل "بيبي ماري" كُشفت!

LBCI
منوعات
15:35

صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب وهذا هو السبب!

LBCI
منوعات
15:07

"لقد كنت محاطًا بثاني أكبر سمكة قرش في العالم"... المشهد لا يصدق! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-11

في يوم زفافها...لم تتزوج العريس بل والده والسبب صادم!

LBCI
آخر الأخبار
02:24

بدء المحادثات بين بوتين وكيم في قاعدة فوستوتشني الفضائية

LBCI
أخبار دولية
00:55

كوريا الشمالية تطلق "صاروخاً بالستياً غير محدّد"

LBCI
أخبار دولية
2023-09-11

150 قتيلًا على الأقل جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في ليبيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟

LBCI
أخبار دولية
13:39

ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟

LBCI
رياضة
13:35

المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

منكوبو الزلزال وحيدون في المناطق النائية

LBCI
أخبار دولية
13:25

غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها الى مستنقعات... كيف وصلت العاصفة وما اسباب هذه الفيضانات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

انجاز موازنة ٢٠٢٤..فماذا تتضمن؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:47

وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات

LBCI
خبر عاجل
12:36

"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة

LBCI
منوعات
08:37

سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟

LBCI
منوعات
14:10

مراسلة تتعرض للتحرش مباشرة على الهواء! (فيديو)

LBCI
منوعات
15:35

صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب وهذا هو السبب!

LBCI
فنّ
07:31

ابن نادين الراسي في لقطة رومانسية مع حبيبته... هل يستعد لدخول القفص الذهبي قريباً؟

LBCI
منوعات
16:18

" كان يحب الماء وهذا آخر ما طلبه مني"... أغرقوا إبن الـ6 أعوام بعد أن عذبوه واحتجزوه في قفص للكلاب: هوية الفاعل صادمة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More