وصفتها بالـ"سامّة" و"الكابوس"... عائلة إيلون ماسك كانت تكره آمبر هيرد "بشغف" وهذا ما تم كشفه!

وصفتها بالـ"سامّة" و"الكابوس"... عائلة إيلون ماسك كانت تكره آمبر هيرد "بشغف" وهذا ما تم كشفه!



كشف الكاتب والتر إيزاكسون في كتابه عن سيرة حياة "إيلون ماسك"، أن عائلة الميلياردير كانت تكره صديقته السابقة آمبر هيرد لأنهم اعتقدوا أنها "سامة" و"كابوس".



وزعم الكتاب أن كيمبال، شقيق ماسك، وأصدقائه كرهوا الممثلة الأميركية "بشغف" لأنها جلبت الكثير من الدراما إلى حياته خلال علاقتهما التي استمرت لمدّة عام.



ووفقاً لكبار موظفي ماسك، كانت هيرد "مثل الجوكر في باتمان" الذي "يزدهر في زعزعة استقرار كل شيء".



كما تصف السيرة الذاتية، التي تحمل عنوان "إيلون ماسك"، العلاقة بين الممثلة ورجل الأعمال بأنها "دوامة مظلمة" وبأنها العلاقة الأكثر ألماً في حياة مؤسس تسلا على الإطلاق.