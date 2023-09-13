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باعت هاتفها لشراء المخدرات... مراهقة تلقي مصرعها بنوبة قلبية جرّاء تعاطي "حبوب النشوة"!
منوعات
2023-09-13 | 05:31
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باعت هاتفها لشراء المخدرات... مراهقة تلقي مصرعها بنوبة قلبية جرّاء تعاطي "حبوب النشوة"!
باعت هاتفها لشراء المخدرات... مراهقة تلقي مصرعها بنوبة قلبية جرّاء تعاطي "حبوب النشوة"!
توفيت مراهقة بريطانية، تبلغ من العمر 14 عامًا، بعد أن باعت جهاز iPhone الخاص بها لشراء قرص من المخدرات، بينما كانت عائلتها محجورة بسبب فيروس كورونا.
وبحسب التحقيق، توفيت جيسيكا هانا بعد أقل من ثلاثة أسابيع من بلوغها الـ14 من عمرها، بسبب تعرضها لنوبة قلبية ناجمة عن تناولها "حبوب النشوة"، وفقاً
لصحيفة "ديلي ميل"
.
كما كشف التحقيق أن "بعد فصل جيسيكا من المدرسة بسبب الوباء، بدأت تقضي بعض الوقت مع فتاة مراهقة أخرى، وانخرطت معها في تدخين الحشيش".
وبدأت المأساة تتكشف مساء يوم 19 آذار 2020 عندما أخبرت جيسيكا صديقتها أنها باعت جهاز iPhone الخاص بها وتتوقع أن تحصل على 20 جنيهًا إسترلينيًا لشراء المخدرات.
وفي اليوم التالي، اتصلت جيسيكا بصديقتها عبر فيسبوك لتخبرها أنها حصلت على المبلغ.
وعند لقائهما، أخرجت جيسيكا شيئًا ما من جيب معطفها وأظهرت لصديقتها حزمة صغيرة من "حبوب النشوة".
وكشفت صديقتها أنها "لم ترغب في تناول المخدرات معها فانفصلت عنها نظرًا لعدم رغبتها في المشاركة فيما سيحدث"، مشيرةً إلى أن جيسيكا "تناولت الدواء".
وبعدها، بدأت جيسيكا "تشعر بالحرارة الشديدة وتسقط وتتعثر في الأشياء"، وفقاً لصديقتها.
وفي وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم نفسه، ذهبت جيسيكا وصديقتها إلى منزل صديقتهما، التي قالت والدتها للتحقيق: "كانت مستلقية على ظهرها وتعاني من نوع من النوبات وكانت تحدق في السقف"، مضيفةً: "من الواضح أنها كانت قد تناولت نوعاً من المخدرات".
ونقلت المراهقة إلى مستشفى سكاربورو حيث توفيت في وقت لاحق من نفس المساء على الرغم من المحاولات عدّة لإنقاذ حياتها.
ومن جهته، قال الطبيب الشرعي جوناثان ليتش: "إن وفاة جيسيكا تسلط الضوء على مخاطر تعاطي المخدرات غير المشروعة، وخاصة تلك التي يتم شراؤها من الشارع، حيث لا يوجد ما يشير إلى ما يتم شراؤه، أو قوته، أو الآثار التي قد تحدثه".
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