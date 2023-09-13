طعنت زوجها بسكين المطبخ ثم واصلت تقطيع البصل... خلاف زوجي ينتهي بشكل مروّع وهذه التفاصيل!

طعنت زوجها بسكين المطبخ ثم واصلت تقطيع البصل... خلاف زوجي ينتهي بشكل مروّع وهذه التفاصيل!



أقدمت مصففة شعر على قتل زوجها عن طريق غرس سكين مطبخ طوله 4 بوصات في صدره، ثم واصلت طهي العشاء في منزلهما في مدينة يوركشاير البريطانية، حسبما استمعت إليه محكمة هال كراون اليوم.



وقالت تيريزا هانسون، إنها "تشاجرت مع زوجها بول هانسون في الليلة التي وقعت فيها الجريمة. وبعد أن احتد الخلاف بينهما، طعنته بسكين المطبخ في بطنه ثم واصلت تقطيع البصل"، مدعية أنها "لم تدرك أنه قد قتل إلّا عندما بدأ الكلب ينبح، وعندها لاحظت وجود أثر دم على الأرض".



وفي التفاصيل، وقع الحادث في منزل الزوجين الذي تبلغ قيمته 250 ألف جنيه إسترليني، خلال شهر كانون الأوّل من العام الماضي.



وبعد وقوع الجريمة، اتصلت هانسون بالشرطة وأخبرتهم أنها طعنت زوجها "بسبب الغضب".

وما زالت القضية قيد التحقيق.