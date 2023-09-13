ظهرا بملابس نسائية... توقيف خبيري تجميل في دولة عربية بتهمة نشر محتوى "غير لائق" (صورة)

أفادت مصادر قضائية بأن سلطات اقليم كردستان العراق أوقفت خبيري تجميل أحدهما قاصر، بتهمة نشر "محتوى غير لائق" على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثار ظهورهما العلني بملابس نسائية صدمة واحتجاجا.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في أربيل، عاصمة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، لوكالة فرانس برس، إن الشخصين "اعتقلا مساء الاربعاء بتهمة النشر غير اللائق" لأنهما كانا "يرتديان زي النساء".

وقال المصدر القضائي ذاته طالبا عدم الكشف عن اسمه إن "تقريرا طبيا بيّن أنهما من الذكور" وأرسل أحدهما الى سجن الاحداث والآخر إلى سجن البالغين لكن في غرفة منفصلة ولا يختلط مع السجناء الآخرين.

وينشر ريناس فاضل المعروف على شبكة التواصل الاجتماعي باسم "روي ميك اب"، صورا وهو يضع المكياج ويرتدي ملابس نسائية. ويقول لاس هواتا على حسابه على إنستغرام إن عمره 17 عاما، وينشر القليل من الصور الشخصية على حسابه العام.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل ناريمان طالب لوكالة فرانس برس، إن "اعتقال لاس وروي جاء بأمر من المدعي العام في كردستان العراق".

ويتابع حساب كل منهما عشرات آلاف المشتركين على إنستغرام مع نشر مقاطع فيديو وصور لزبائنهم أثناء تبريجهم.