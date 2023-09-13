الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استقالة رئيس "بي بي" بعد تكتّمه على "علاقات شخصية" ضمن المجموعة البريطانية

منوعات
2023-09-13 | 07:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استقالة رئيس &quot;بي بي&quot; بعد تكتّمه على &quot;علاقات شخصية&quot; ضمن المجموعة البريطانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
استقالة رئيس "بي بي" بعد تكتّمه على "علاقات شخصية" ضمن المجموعة البريطانية

استقالة رئيس "بي بي" بعد تكتّمه على "علاقات شخصية" ضمن المجموعة البريطانية

أعلنت مجموعة "بي بي" البريطانية العملاقة في مجال الطاقة الثلاثاء أنّ رئيسها التنفيذي برنارد لوني استقال "بمفعول فوري" بعد إقراره بأنّه لم يكن شفّافاً مع الإدارة بشأن "علاقات شخصية" تربطه بزملاء في الشركة.

وقالت المجموعة في بيان إنّ "برنارد لوني أبلغ الشركة بأنه استقال من منصب الرئيس التنفيذي بمفعول فوري"، مشيرة الى أنّ المدير المالي مواري أوشينكلوس سيتولّى مهامه بالإنابة.

ويغادر لوني البالغ 53 عاماً المنصب الذي تولاه قبل ثلاثة أعوام، بعدما قاد الشركة في فترة مضطربة تخلّلتها جائحة كوفيد-19 وتبعات حرب أوكرانيا.

وكان لوني تعهّد جعل "بي بي" رائدة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة والحدّ تدريجياً من انتاج النفط والغاز لخفض الانبعاثات. لكنّ ناشطين بيئيين ينتقدون محدودية تحرّك المجموعة نحو هذا الهدف خلال عهده.

ويأتي رحيل لوني بعد تحقيق داخلي بشأن تصرفاته، مسنداً باستشارة قانونية من خارج المجموعة.

وأكّدت "بي بي" في أيار أنّ مجلس إدارتها تلقّى ودقّق في اتّهامات من مصدر مجهول مرتبطة بتصرف لوني "بشأن علاقات شخصية مع زملاء في الشركة".

وخلال المراجعة، كشف لوني عن "عدد قليل من العلاقات التاريخية مع زملاء قبل أن يصبح رئيساً تنفيذياً"، وفق ما أفادت الشركة التي أكّدت أنّه لم يخالف ميثاق التصرّف المحدّد من قبلها.

وأكّدت المجموعة أنّ لوني قدّم ضمانات بشأن ما أدلى به عن العلاقات السابقة، إضافة إلى تصرفاته مستقبلاً. إلا أنها تلقّت مؤخّراً "مزاعم إضافية ذات طبيعة مشابهة، وفتحت تحقيقاً فورياً" بشأنها.

وأضافت أنّ لوني "أبلغ الشركة اليوم إقراره بأنه لم يكن شفّافاً بالكامل في ما كشفه سابقاً... لم يقدّم تفاصيل بشأن كلّ العلاقات، وأقرّ بأنّه كان يجدر به الإفصاح بشكل أكثر شمولاً".

ولوني الذي يحمل الجنسية الإيرلندية انضمّ إلى "بي بي" في 1991 وتدرّج فيها إلى أن أصبح رئيسها التنفيذي في 2020.

وكما غيرها من المجموعات العملاقة في مجال الطاقة، أعلنت "بي بي" تحقيق أرباح قياسية لعام 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. إلا أنّ الإيرادات تراجعت بعض الشيء في 2023 مع الانخفاض النسبي في أسعار مواد الطاقة.

وزادت مستحقّات لوني العام الماضي لتبلغ 10 ملايين جنيه استرليني (12 مليون دولار) في ظلّ الأرباح القياسية التي حقّقتها المجموعة.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

"بي

بي"

تكتّمه

"علاقات

شخصية"

المجموعة

البريطانية

LBCI التالي
دراسة صادمة... ثلث الجرّاحات في بريطانيا تعرّضن للاعتداء الجنسي!
الحكومة الفرنسية أطلقت للمرة الأولى حملة ضد سفاح القربى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-09-11

عنايتي لـ"الشرق الأوسط": رئيسي كلفني توثيق العلاقات مع السعودية

LBCI
أخبار دولية
2023-07-07

رئيس الوزراء الصيني يرى تحسنا "محتملا" في العلاقات مع واشنطن

LBCI
آخر الأخبار
02:53

كيم يؤكد أن كوريا الشمالية ستضع العلاقات مع روسيا "على رأس الأولويات"

LBCI
آخر الأخبار
02:46

كيم يؤكد أن لقاءه مع بوتين "نقطة انطلاق" لتعزيز العلاقات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:09

الطلاء الأبيض يحمي من موجات الحرّ

LBCI
منوعات
08:58

طفل ابتلع ثماني إبر طبية...إليكم ما حصل!

LBCI
منوعات
08:35

ببغاء يدخل موسوعة غينيس...ويقود دراجة! (فيديو)

LBCI
منوعات
07:51

دراسة صادمة... ثلث الجرّاحات في بريطانيا تعرّضن للاعتداء الجنسي!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:56

جنبلاط: أدعو الكتل النيابية وتيمور جنبلاط الى تلبية الدعوة للحوار

LBCI
منوعات
2023-09-05

اغتصبها جامع قمامة ثم قتلها إبن الـ11 سنة... إبنة الـ10 أعوام ضحية جريمة مرعبة داخل منشأة لرعاية الأطفال بالمانيا!

LBCI
خبر عاجل
2023-09-11

رئيس الحكومة الليبية المكلف من المجلس النيابي: ضحايا إعصار دانيال فاقوا الألفي قتيل وهناك آلاف المفقودين في الشرق الليبي ولا سيما في مدينة درنة

LBCI
أخبار لبنان
07:59

وفدُ حماس الموجود في لبنان: امن لبنان جزءٌ اساسي من امنِ الشعب الفلسطيني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:21

ما قبل الإعصار دانييل ليس كما بعده... ربع مدينة درنة الليبية إختفى!

LBCI
أخبار لبنان
07:59

وفدُ حماس الموجود في لبنان: امن لبنان جزءٌ اساسي من امنِ الشعب الفلسطيني

LBCI
أخبار لبنان
07:56

الموفد الفرنسي استكمل جولته على عدد من القيادات السياسية

LBCI
أخبار لبنان
07:30

عزام الأحمد: يجب عدم إستغلال الأوضاع السياسية والإقتصادية والفراغ الموجود للعبث بأمن البلد

LBCI
أخبار لبنان
04:57

جنبلاط بعد لقائه لودريان: لتلبية الدعوة للحوار...ونفضل وجهة نظر بري ولودريان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟

LBCI
أخبار دولية
13:39

ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟

LBCI
رياضة
13:35

المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:52

جنبلاط ردا على سؤال: "القوات" دائما لديها وجهات نظر لكننا نفضل وجهة نظر نبيه بري ولودريان من الحوار

LBCI
خبر عاجل
04:50

وليد جنبلاط ردا على سؤال بعد لقائه لودريان: أدعم مبادرة بري ومبادرة لودريان

LBCI
خبر عاجل
12:36

"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة

LBCI
حال الطقس
23:28

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟

LBCI
منوعات
14:10

مراسلة تتعرض للتحرش مباشرة على الهواء! (فيديو)

LBCI
منوعات
16:47

وضعوا طفلة في الفرن ثم في الثلاجة ومارسوا السحر والشعوذات... انتهاكات واعتداءات مرعبة على أطفال وحيوانات!

LBCI
منوعات
15:35

صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب وهذا هو السبب!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More