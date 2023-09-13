ببغاء يدخل موسوعة غينيس...ويقود دراجة! (فيديو)

حصل شيكو الببغاء البالغ 7 سنوات في بلغاريا، على لقب "أسرع ببغاء يقود دراجة".وذلك بعد أن حطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لركوب دراجة بعجلتين، بزمن قدره 14.58 ثانية، واجتياز مسافة 5 أمتار.وقال كالويان يافاشيف مربي ومدرب الببغاء، إنه امتلك شيكو منذ أن كان عمره 3 أشهر فقط، وسرعان ما أظهر الطائر موهبته، وبدأ بالتدريب.