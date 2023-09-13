طفل ابتلع ثماني إبر طبية...إليكم ما حصل!

طفل ابتلع ثماني إبر طبية...إليكم ما حصل!



أنقذ الأطباء في شمال شرق بيرو طفل يبلغ من العمر عامين، بعد أن ابتلع ثماني إبر أثناء اللعب.



وقال الدكتور إفراين سالازار: "عندما كنا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه، وجدنا تلك القطع المعدنية، وأدركنا أنها كانت في الحقيقة إبرًا".



ويُذكر أن هذه الإبر هي لتطعيم حيوانات المزرعة حيث تعمل والدة الصبي.



وقالت الوالدة إنه ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك، علماً أن حالته الصحية أصبحت مستقرة بعد الجراحة.